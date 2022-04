Cyril Lignac dévoile ses secrets pour une tarte aux pommes moelleuse et gourmande

Alors que le printemps pointe petit à petit le bout de son nez, Cyril Lignac vous propose une pause sucrée en vous dévoilant ses secrets pour une tarte aux pommes réussie. Tout d'abord, il y a plusieurs manières de faire la tarte aux pommes.

Premièrement, vous pouvez faire une tarte aux pommes classique, c'est-à-dire dans le moule à tarte, comme le veut la tradition. Dans cette tarte aux pommes là on va mettre 120g de sucre glace, 150g de poudre d'amande, 15g de maïzena. Ensuite on ajoute 120g de beurre pommade. Puis on met un œuf et une cuillère de rhum. "On met tout ça au fond de la tarte et ça nous fait comme une tarte au Bourdaloue mais aux pommes", compare Cyril Lignac. "Donc on a quand même les pommes et à la fois ce côté très moelleux de la tarte aux pommes avec la crème d'amandes à l'intérieur", analyse le chef.

Deuxièmement, vous pouvez aussi opter pour la tarte fine aux pommes. "La passion" du chef. C'est-à-dire avec pâte feuilletée beurrée et sucrée. Les pommes Golden sont tranchées. "On peut utiliser des Granny Smith si on veut un peu plus d'acidité", propose le chef. Puis il faut ensuite déposer la pomme à même la pâte. "Quand on va cuire les pommes avec la pâte feuilletée et ça nous donne le feuilleté de la pomme", s'exclame Cyril Lignac. Le chef conseille d'accompagner la tarte d'une boule de glace à la vanille. "Cette tarte est ma préférée", confie Cyril Lignac.

Combien de temps pour la cuisson?

Si on fait une grande tarte familiale avec de la crème d'amandes à l'intérieur on la cuit à 190°C pendant 20 minutes. Si vous optez pour une tarte fine aux pommes, on la cuit 20 minutes à 200°C. "Comme ça elle va caraméliser et on aura la pâte très croustillante avec les pommes", explique Cyril Lignac.

"À la sortie du four, vous pouvez mettre un peu de miel dessus ou sinon je l'aime bien tel quel ou avec un zeste de citron dessus", conseille le chef.

Doit-on piquer le fond de tarte ?

Quand on fait la tarte fine aux pommes, on la picote. Et quand on fait aussi la tarte à la crème d'amandes, on cuit d'abord la pâte, on la picote pour pas trop qu'elle monte. À mi-cuisson on la sort pour ajouter la crème d'amande et les pommes. Et, ensuite, on recuit.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.