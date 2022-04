Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser une salade bien fraîche et de saison

Les premières températures printanières donnent des envies de salade fraîche à déguster au soleil. Pour cela, Cyril Lignac vous a sélectionné une multitude de légumes qui se marieront parfaitement dans votre saladier.

La seule préparation de la recette consiste à faire cuire des asperges blanches dans de l'eau bouillante salée après les avoir un peu épluchées. Une fois cuites, refroidissez-les dans de l'eau glacée et coupez-les en petits morceaux. "Je dépose dans un grand plat un petit peu de salade de mâche et par dessus j'ajoute les asperges", conseille le chef. Puis, il révèle la liste d'agréments à incorporer dans le mélange : des morceaux d'avocats, un cœur de burrata, des fraises gariguettes, des oranges, des feuilles de basilic, des tomates cerises et de l'huile d'olive avec du citron.

La petite touche de Cyril Lignac : "on peut mettre des fruits secs en torréfiant des pistaches". Vous aurez ainsi un joli mariage coloré, fruité, légumier et frais.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.