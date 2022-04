Les conseils de Cyril Lignac pour de délicieux financiers aux framboises

Pour ce 22 avril, Cyril Lignac révèle ses astuces pour réussir des financiers. "Contrairement à la pâte à madeleine où c'est bien de la préparer la veille pour qu'elle repose, le financier on le fait le jour même pour la simple et bonne raison qu'on met du beurre noisette", démarre Cyril Lignac.

Dans une poêle, faites fondre 100g de beurre doux ou demi-sel. Laissez cuire et dès que ça ne crépite plus le beurre noisette est prêt. Dans un saladier, mélangez 70g de farine, 90g de poudre d'amande, 150g de sucre glace, une pincée de sel et de la vanille. À côté, ajoutez 4 blancs d'œufs non battus en neige dans la pâte puis le beurre noisette tiède.

Versez la pâte dans des moules et enfournez à 190 degrés pendant 40 minutes. L'astuce de Cyril Lignac : truffez vos financiers de framboises pour encore plus de gourmandise.