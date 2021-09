Cyril Lignac dévoile sa recette de riz croustillant accompagné d'un tartare de thon

Nébil vit à Luxembourg. Il écrit : "J'ai goûté dans un restaurant japonais des cubes de riz croustillants à baigner dans de la sauce soja et à manger avec un tartare de poisson. Comment puis-je essayer de recréer ces cubes chez moi ?".

"Il faut déjà acheter du riz à sushi. Il faut le cuire dans un cuiseur à riz avec trois tasses de riz, trois tasses d'eau et on laisse cuire", explique Cyril Lignac. Une fois que le riz est cuit, on prépare un bouillon avec 35g de sucre, 10g de sel fin, du vinaigre du riz, du saké et on mélange le riz. Étalez le riz et laissez-le refroidir.

Coupez ensuite le riz en petits cubes et plongez-les dans un petit bain de friture à l'huile de pépins de raisin. On a alors un riz croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. On prend du thon que l'on coupe finement avec de l'huile de sésame. Assaisonnez de sel et de poivre. On peut le manger sur le riz croustillant avec une mayonnaise au wasabi.