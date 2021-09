Les conseils de Cyril Lignac pour conserver des huiles et vinaigres aromatisés

Camille qui réside à Senlis demande une recette et des conseils pour conserver les huiles et vinaigres aromatisés.

"J'aime bien personnaliser les vinaigrettes. À la maison, on a toujours le choix de faire soit une vinaigrette à l'huile d'olive, soit à l'huile de pépins de raisin. Mais, quand on veut aménager des saveurs dans des nouvelles salades, on peut s'amuser avec des huiles", explique Cyril Lignac. Pour une huile parfumée, le chef propose une recette d'une huile au basilic. Il vous suffit de mixer du basilic avec un peu d'huile d'olive. Filtrer à la passette et récupérer ensuite votre huile parfumée pour une dégustation instantanée.

Si vous voulez conserver une huile aromatisée plus longtemps, prenez des mélanges d'herbes que vous allez mixer : coriandre, menthe, romarin. "Vous pouvez vous amuser avec plein de saveurs", ajoute le chef qui précise que pour une bonne conservation vous devez ajouter de l'ail, des branches de romarin ou de thym ou de la sarriette. Versez le tout dans un bocal que vous conservez "tranquillement" à la maison. "Il faut toujours préférer l'huile de pépins de raisin, car on peut la mettre au frigo, la conserver dehors et elle ne se fige pas", révèle Cyril Lignac.

Comment bien conserver les vinaigres ?

"Pour des vinaigres aromatisés, le plus simple c'est de prendre des fruits et des herbes fraîches que l'on met dans un bocal avec du vinaigre", détaille le chef. Vous pouvez mélanger du vinaigre balsamique blanc avec des fleurs de sureau. D'abord faites bouillir votre balsamique blanc et versez-le dans un bocal rempli de fleurs de sureau. Vous pouvez ensuite le conserver chez vous.