Les conseils de Cyril Lignac pour un clafoutis savoureux

Pour un bon clafoutis aux cerises, il faut tout d’abord 400 gr du fruit en question. On les dénoyaute ou pas : "Pour le goût, c’est mieux de laisser les noyaux", mais les enlever est plus pratique pour la dégustation dit Cyril Lignac. C’est au choix.

Dans un saladier, mettre 200 gr de farine, 150 gr de sucre, puis joutez 25 centilitres de lait et 2 cuillères à café ou à soupe de kirsch. Cyril Lignac explique : "Ce petit alcool de cerises qui va nous donner vraiment un petit goût au clafoutis". Si on ne veut pas mettre d'alcool, "on peut mettre un peu de vanille et de fleur d'oranger ou des zestes d'orange et de citron" continue-t-il.

On fouette les deux œufs, on ajoute le lait et on verse dans le moule avec les cerises. Puis, mettre au four à 180 degrés pendant 45 minutes. "Il faut faire attention parce que souvent, quand on fait la pâte à clafoutis, on a l'impression que c'est trop liquide" met en garde Cyril Lignac, "mais dès qu'on le cuit, ça va épaissir".