Cuisine : la recette de confiture de tomates vertes de Sonia Ezgulian

L'automne se profile et c'est le moment de préparer des confitures pour vos tartines. Et si cette année, vous vous mettiez à la confiture de tomates ? La cuisinière, auteure et journaliste Sonia Ezgulian révèle dans cette nouvelle émission de Nous Voilà Bien !, sa recette de confitures de tomates vertes.

Pour trois pots de confiture, vous aurez besoin de 10 tomates vertes pas mûres, 250g de sucre cristallisé et une gousse de vanille. À la fin du mois de septembre, ramassez les tomates qui ne mûriront pas par manque de soleil. Transformées en confitures, elles feront des merveilles sur les tablées d’automne avec un chèvre frais, du foie gras, des terrines de gibier ou avec des beignets.

Coupez les tomates vertes en petits dés. Dans un saladier, mélangez-les au sucre avec la gousse de vanille fendue en deux dans le sens de la longueur. Laissez mariner cette préparation au frais pendant quelques heures. Versez la préparation dans la bassine à confiture en cuivre et faites cuire les dés de tomates vertes à feu très doux en remuant régulièrement. La confiture est prête quand les petits dés sont devenus translucides. Mettez en pots et réservez dans un endroit frais à l’abri de la lumière.