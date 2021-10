Boissons énergisantes : comment les consommer sans danger ?

Red Bull, Monster, Dark Dog... Les boissons énergisantes à base de taurine entre autres font l'objet d'un fort engouement, notamment auprès des jeunes. Alors, doit-on s'en méfier ou peut-on en boire sans mettre en péril notre santé ? C'était la question dans l'émission Nous Voilà Bien !, présentée chaque samedi matin par Flavie Flament.



"De façon générale dans ces boissons énergisantes, vous allez trouver de l'eau gazeuse, du sucre ou parfois de l'édulcorant ou parfois un peu des deux. Vous allez avoir un acidifiant, comme l'acide citrique et un colorant type caramel. Cela veut dire que pour l'instant, vous avez une composition qui très proche de celle du Coca-Cola, par exemple", démarre Antoine Haentjens, ingénieur agroalimentaire chez 60 Millions de Consommateurs.

"Ensuite, et c'est là que la boisson prend sa spécificité, vous allez avoir des arômes naturels ou de synthèse selon les marques. Et puis vous allez avoir tous les ingrédients, toutes les molécules présentées pour pouvoir avoir un effet sur l'énergie, donc c'est-à-dire de la caféine, de la taurine et des vitamines de la famille B", poursuit-il.

"Ce sont des boissons qui peuvent avoir des effets positifs sur le regain d'attention et d'activité à court terme, dans les 30 minutes qui suivent la consommation, car elles contiennent de la caféine", détaille Antoine Haentjens qui précise : "Boire une canette de 25cl cela équivaut à peu près à 2 expressos, selon le type d'expresso que vous buvez et quatre morceaux de sucre. Vous êtes [avec une canette, ndlr] à des niveaux de caféine qui ne sont pas énormes, maintenant, une canette c'est déjà pas mal".

La taurine est-elle mauvaise pour la santé ?

La taurine est souvent l'ingrédient star des boissons énergisantes. "Il y a certaines publications scientifiques qui suggèrent que la taurine associée à la caféine pourrait avoir des effets positifs" dans le sens où elle prolongerait les effets de la caféine. Mais, "il n'y a pas un niveau de preuves très élevé" pour confirmer cela, note l'ingénieur agroalimentaire dans Nous Voilà Bien !

"Contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, l'ingrédient qui monopolise la quasi-totalité de l'effet sur l'attention, ce n'est pas la taurine, c'est bien la caféine", renchérit-il. Et est-ce une bonne idée de se siffler une canette énergisante avant le sport ? "J'aurai tendance à dire que c'est une mauvaise idée (...) Le grand risque de consommer ce type de boisson avant l'effort c'est la déshydratation", ajoute-t-il.

Tout le monde peut-il boire des boissons énergisantes ?

Pour l'ingénieur en agroalimentaire, il existe deux publics "particulièrement sensibles" à la caféine. "Les enfants et les adolescents, ce sont des personnes qui ont une sensibilité accrue à la caféine et pour lesquels il faut faire attention à la consommation des boissons qui en contiennent". S'ils en consomment trop, cela peut plus facilement entraîner des troubles du sommeil, et ces perturbations "peuvent avoir des répercussions sur le développement de conduites addictives".

Il faut être aussi vigilant pour les femmes enceintes et allaitantes, car la prise de caféine à des doses élevées peut avoir des conséquences "sur la croissance du fœtus" et la caféine peut "passer dans le lait maternel". "Il n'y a pas l'air d'avoir d'alerte particulière pour les personnes âgées (...) mais la caféine, quel que soit le stade de développement, a des effets qu'il faut éviter", précise Antoine Haentjens.

Globalement, la consommation de ces boissons doit rester très occasionnelle Antoine Haentjens

"Globalement, la consommation de ces boissons doit rester très occasionnelle. Il ne faut surtout pas en prendre plusieurs d'affilée et puis éviter de créer des mauvaises habitudes de consommation", conclut l'ingénieur en agroalimentaire. Dans son étude pour 60 Millions de consommateurs, il précise que si vous n'aimez pas le café, "vous pouvez en prendre une de n'importe quelle marque".

