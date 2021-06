Cuisine : 6 recettes de Cyril Lignac qui font du bien pendant le week-end pluvieux

Est-ce que l'été 2021 ne se ficherait pas un peu de nous ? Démarré officiellement le 21 juin dernier, il a décidé de disparaître et de laisser place à l'automne. Pluies, orages, températures fraîches, nous sommes clairement dans la saison des plaids, thés fumants et soirées avec des grosses chaussettes plutôt que celle des soirées en terrasses ou dans les parcs.

Devons-nous nous laisser abattre pour autant ? Bien sûr que non. La cuisine, dans presque toutes les situations, est là pour nous faire du bien, nous changer les idées et nous rappeler que les beaux jours reviendront (sinon il faut gagner au Loto et s'installer sur une île du Pacifique). Mais voilà, vous ne savez pas quoi préparer pour les déjeuners et dîners de ce week-end. Vous avez déjà essayé les spécialités portugaises devant France-Portugal, mangé quatre fois des pâtes dans la semaine ou vous n'avez aucune idée de ce que vous allez écrire sur la liste de courses.

C'est là que vous tombez sur cet article et "ô joie !" voici 6 recettes de Cyril Lignac et qui ne nécessitent pas de rester 6 heures devant un four et une casserole pour vous régaler. Des plats bien chauds, bien gourmands avec de la sauce, des épices et de l'amour pour vous faire oublier ce temps maussade.

1. Des tomates farcies qui changent de la recette classique

Dans une cocotte, mettez de l'huile d'olive, un oignon haché. On le laisse cuire sans coloration avec du thym, du laurier, ou du basilic et de l'ail. Ensuite on ajoute 750g de viande hachée : moitié de bœuf et moitié de veau. Pendant que ça mijote, on coupe le chapeau des tomates et on vide la pulpe de la tomate directement dans la cocotte. On ajoute 200g de sauce tomate, un petit peu de persil haché et on laisse mijoter tout doucement pendant 40 minutes.

Puis, on récupère la farce que l'on verse dans les tomates. Au fond du plat, soit on met des pommes de terre coupées finement, soit on met un peu de boulgour ou de quinoa. On fait chauffer le four à 200 degrés. Cyril Lignac met toujours un peu de chapelure pour que ça croque, deux noisettes de beurre demi-sel et on laisse cuire 15 à 20 minutes et "le tour est joué".

2. Cuire une andouillette sans percer la peau

Il faut la piquer au couteau délicatement et non à la fourchette, car sinon on va percer le boyau. Et ensuite, le chef Cyril Lignac prend une poêle avec du beurre demi-sel qu'il cuit un peu noisette. Déposez l'andouillette et colorez-la des deux côtés et terminez la cuisson au four pendant 10 minutes à 150 degrés.

À côté, faites revenir dans la poêle dans laquelle de la crème liquide avec de la moutarde à l'ancienne. On peut ajouter des cornichons et du persil parce que comme c'est assez gras, c'est bon d'apporter de l'acidité. Et ensuite, on mange l'andouillette avec des pommes de terre écrasées à la fourchette, avec un petit peu d'huile d'olive et des échalotes.

3. Un cassoulet maison généreux et fondant

Ce qui est essentiel, selon Cyril Lignac, c'est d'avoir "de bons haricots", car la base d'un bon cassoulet ce sont des haricots secs. Le chef utilise les haricots lingots de Castelnaudary. Il faut les faire tremper toute une nuit dans l'eau froide. Le lendemain, on enlève l'eau et on cuit dans à peu près 3L d'eau, on porte à ébullition 5 minutes pour commencer à cuire les haricots. Ensuite on fait une bonne garniture aromatique avec des carottes, du céleri, une couenne. On fait revenir et on mouille avec de l'eau, cela va nous démarrer le bouillon.



À cela, on ajoute les haricots avec de la tomate et on laisse cuire. Ensuite, on ajoute de la viande. Cyril Lignac a une préférence pour la saucisse de Toulouse, des cuisses de canard confites, de l'échine de porc, de la couenne et un peu de lard salé. Ce qui est très important, c'est de ne pas saler les haricots parce que ça empêche de les cuire. On salera à la fin. On ajoute de la chapelure avec une noix de beurre pour que cela croustille un peu.

4. Un poulet au curry tendre et parfumé

Le curry est un plat très populaire et demande juste de bonnes épices, précise le chef Cyril Lignac. Cette recette se prépare en deux parties. Dans la première, on réalise la marinade : si on fait avec de la viande, on coupe des filets de poulets en dés et on les mélange avec deux cuillères à soupe de concentré de tomates, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de garam masala, du sel, du jus de citron. On le laisse mariner pendant 20 minutes.



Pendant ce temps, on prend une cocotte où on met un peu de beurre et d'huile d'olive, un oignon ciselé, de l'ail, du gingembre et on laisse cuire. Ensuite, on torréfie les épices : on met du curry, de la cannelle, du fenouil, du curcuma et un petit verre d'eau. On laisse réduire et cuire tranquillement. On ajoute 500g de tomates concassées qu'on mixe, puis on ajoute un petit peu de noix de cajou. Pour apaiser cette sauce, on ajoute 400g de yaourt grec. On fait cuire le poulet et on met tout cela dans la cocotte. On met aussi à cuire des pommes de terre dans la sauce pour avoir "un super curry".

5. Des frites bien croustillantes

On peut choisir la pomme de terre Nicolas, qui est "une superbe pomme de terre à chair jaune et à peau blanche, qui est originaire d'Allemagne et cultivée en Europe", précise Cyril Lignac. Il faut surtout une pomme de terre à chair ferme. En France, on peut utiliser la Bintje, la Spunta, la Grillat, l'Obama ou encore la Circo.



Si on veut des frites très fines, on les cuit en direct, c'est-à-dire qu'on les jette dans la friteuse à 190 degrés avec une cuisson à l'huile de pépins de raisin. On les sort et on les assaisonne avec du sel et du poivre.



Pour l'autre recette, on les coupe un peu plus épaisse et on les blanchit : on met la friteuse à 140 degrés pour leur donner un premier bain de quelques minutes pour cuire la pomme de terre. Ensuite, on les sort et on met la friteuse à 190 degrés et on les remet à l'intérieur. Ce qui donne des frites croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Ensuite on peut les personnaliser : ajouter du curry, du poivre, du paprika ou des herbes fraîches.

6. Une soirée mexicaine en famille avec des tortillas

Pour cuisiner un guacamole, on prend de la chair d'avocat qu'on coupe avec des petits pois cuits pour apporter du goût (il vous faut 2 avocats et 100g de petits pois cuits). Ensuite, une cuillère à soupe de feuille de coriandre, du piment d'Espelette, ou du piment plus fort, un zeste de jus de citron. On assaisonne et on écrase avec un petit mortier si vous en possédez un ou à la fourchette. On termine avec du jus de citron et des feuilles de coriandre.



On fait réchauffer à la poêle les grandes tortillas et à côté on prépare une fondue d'oignons que l'on va faire caraméliser avec de l'huile d'olive et une noisette de beurre. Ensuite on prend des aiguillettes de poulet. Dans un petit plat à côté, on met de l'huile d'olive et de la poudre de saté, on roule les aiguillettes dedans. On les cuit au four ou à la poêle. Puis, on fait des lamelles de radis, des carottes en pickles ou des cornichons.



On tartine la galette d'avocat, on ajoute le poulet, les petits oignons, on roule tout cela et c'est prêt pour la dégustation.