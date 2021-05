publié le 28/05/2021 à 11:07

Romane, 7 ans, et son père Jean-Christophe, aimeraient une recette de gâteau à réaliser ensemble pour la Fête des mères.

On mélange la farine, le sucre, du beurre, comme pour une pâte à madeleine. On ajoute des oeufs, de la fleur d'oranger, 40g de lait et de la levure chimique. Vous ajoutez des pépites de chocolat et vous versez la préparation dans un moule à gâteau, comme un moule pour un gâteau au yaourt, par exemple.

"Cela va nous donner un biscuit assez moelleux", précise Cyril Lignac. À côté, on réalise une petite chantilly avec de la vanille, de la crème liquide et du mascarpone. Une fois que le biscuit-madeleine est refroidi, on tartine de cette crème et par-dessus on met des framboises, des fraises. Cela donne donc un biscuit moelleux, fraises et chantilly.

