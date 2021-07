Cuisine : 6 histoires étonnantes cachées dans vos aliments préférés

Dans le podcast Ah Ouais ? Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

Pour cette série d'anecdotes, plongeons dans un univers qui nous concerne tous les jours : celui de la food. Comment est née la baguette de pain ? Pourquoi une faute de frappe a pu changer le destin des épinards ? Ces anecdotes insolites vous allez les découvrir dans Ah Ouais ? et vous régaler cet été par la même occasion. De quoi impressionner vos proches et familles pendant des séances de barbecue ou des pique-niques à la plage.

1. Le secret étonnant du Petit Beurre de Lu

Vous connaissez forcément ce célèbre petit biscuit nantais, inventé en 1886 par Louis Lefèvre-Utile qui lui a donc donné comme nom ses initiales…Lefèvre-Utile, L-U, LU ! 135 ans après sa naissance, c’est aujourd’hui l'un des gâteaux les plus mangés en France, voilà sans doute pourquoi chaque année 9.000 tonnes en sont produits en Loire-Atlantique, soit 1 milliards de Petits Beurres...

Le Petit Beurre de LU a une recette simple qui séduit : beurre évidemment, farine, sucre et lait. Recette qui lui vaut de gagner le grand prix de la biscuiterie lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Celle pour laquelle on a construit la Tour Eiffel. D'ailleurs, comme la Dame de Fer, c'est sa forme particulière qui a aussi contribué au succès du Petit Beurre. Une forme qui ne doit rien au hasard, non elle a une signification symbolique.

2. Pourquoi certains fruits sont en fait des légumes

Spontanément, on a tendance à se dire que tout ce qui est sucré (pommes, pêches, cerises) est un fruit alors que tout ce qu'on mange plutôt salé est un légume. Sauf que petit problème : dans le monde, on ne mange pas toujours les fruits et légumes de la même façon.

Par exemple l'avocat, grand classique en entrée salée, peut se manger sucré en dessert au Brésil. Et les bananes plantains qu'on trouve en Asie ou en Afrique se mangent en frites salées, contrairement à leurs cousines qu'on déguste nous flambées ou en banana split. Alors si je vous dis que l'avocat, comme l'aubergine, le poivron ou encore le cornichon sont des fruits, vous me croyez ?

3. Pourquoi votre café peut vous trahir

Ce café que si ça se trouve, vous êtes en train de boire en écoutant ce podcast. Vous n'êtes pas seul d’ailleurs, en même temps que vous 1.683 autres personnes font pareil quelque part dans le monde. Cela représente sur un an 400 milliards de cafés bus chaque année.

C'est une psychologue californienne du comportement, le docteur Ramani Durvasula, qui a mené une étude auprès de 1.000 buveuses et buveurs de café. Et voilà ce que ça dit de vous : si vous êtes fan de café noir, vous êtes du genre franc du collier mais parfois d'humeur changeante. Si vous aimez le café au lait ou le cappuccino, vous aimez plaire aux autres, vous êtes extraverti mais vous avez tendance à vous ennuyer rapidement.

4. Pourquoi c'est impossible d'être totalement végétarien

Quand bien même vous ne consommez que des fruits, des légumes, des graines et autres produits d'origine végétale, vous mangerez quand même de la viande. Mais sans le savoir ! Et précisément des insectes. Environ un demi-kilo par an, l'équivalent de trois entrecôtes de bœuf quand même.



En plus vous les avalez, non pas à votre insu pendant votre sommeil, mais à tous les repas. Tout simplement parce que ces insectes sont dans vos aliments ! Car il est impossible, avec, et encore moins sans pesticides, d'obtenir des récoltes sans aucun insecte, ni parasite, ou alors cela coûterait tellement cher que ces fruits, ces légumes, nous ne pourrions pas nous les payer !

5. Pourquoi une faute de frappe a changé le destin des épinards

Nous sommes en 1870 et le biochimiste Emil von Wolff travaille sur la qualité nutritionnelle des aliments. Ce jour-là, il a étudié les épinards et rend ses notes à sa secrétaire pour qu’elle les remette au propre. Sauf que cette dernière n’avait pas dû manger assez de carottes, il paraît que c'est bon pour la vue, car au moment de taper la teneur en fer des épinards, elle fait une faute de frappe.



La secrétaire oublie une virgule et les 2,7 milligrammes de fer pour 100 grammes d'épinards deviennent 27 milligrammes ! 10 fois plus ! Et comme si ça ne suffisait pas 11 ans plus tard, un chercheur, Gustav von Bunge, fait une autre boulette : il attribue la valeur nutritionnelle des épinards déshydratés aux épinards frais. Et comme ils sont composés à 90% d’eau, la forme séchée a un niveau de fer 10 fois supérieur.



Avec cette erreur, il confirme au final les résultats faussés par la secrétaire d'Emil von Wolff. Et puis Popeye va enfoncer le clou…

6. Comment des bagarres sont à l'origine de la création de la baguette de pain

Tout commence en 1896, à Paris. Il est décidé pour faciliter le transport des visiteurs de l'exposition universelle et des athlètes des jeux olympiques de construire le métro. Mais il y a urgence, tout doit être prêt pour l’été 1900.



Le chantier est alors confié à un homme dont vous connaissez sans doute le nom si vous avez déjà pris le métro parisien mais sans savoir qui il est : l'ingénieur Fulgence Bienvenüe, avec un tréma sur le "u"… C'est lui le Bienvenüe de la station Montparnasse-Bienvenüe. Et il va être à l'origine de l'invention de la baguette…

