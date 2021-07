Été : 6 aliments pour être en pleine forme pendant les vacances

Même si le soleil tarde à se montrer persistant, et que l'été se fait attendre, l'arrivée prévue des beaux jours (on y croit) va permettre de profiter des plages, des randonnées et autres activités bien méritées après une année 2021 plutôt tendue.

L'été et ses grandes vacances seront la période idéale pour recharger les batteries. Saison phare pour les barbecues, l'été est aussi l'une des saisons où les fruits colorés et parfumés sont un délice pour petits et grands. Difficile, sauf si vous êtes allergique ou que vous n'aimez pas, de ne pas consommer une tranche de melon ou de pastèque en dessert ou lors d'une entrée.

Mais d'autres produits de l'été sauront vous fournir plaisir culinaire et vitamines. Et pour faire les bons choix, les chroniques de Michel Cymes et Cyril Lignac sont là pour vous guider lors de vos courses.

1. Le melon

L'intérêt du melon, sa couleur ne dira pas le contraire, c'est qu'il est riche en bêta-carotène, un pigment végétal qui se transforme en vitamine A dans l'organisme, ce qui est bon pour la vue, le système immunitaire mais aussi le développement des cellules. Parallèlement, il contient beaucoup de vitamines C, tout comme sa cousine la pastèque.

2. La pastèque

La pastèque, également appelée le melon d'eau, cumule les mêmes vertus et est excellente pour s'hydrater, elle contient un apport calorique plus que raisonnable, et demeure une source de fibres. Elle a même un goût agréable, ce qui reste essentiel. Par contre le seul souci, comme pour le melon, reste sa digestion.

Pour beaucoup d'entre nous, la consommation de melon et de pastèque peut en effet se traduire par des ballonnements. L'explication se trouve dans l'estomac car il faut savoir que de manière générale, les fruits se digèrent très rapidement, en 20 à 30 minutes de manière générale.

Pour être digéré, un fruit doit attendre que le reste du bol alimentaire finisse sa digestion. Il va alors fermenter, le sucre va se transformer en alcool et le reste n'est que succession de gaz, d'acidité et de ballonnements. Mais à l'inverse de leurs pairs, le melon et la pastèque sont des cas particuliers.

Avec eux, en dix minutes, l'affaire est réglée. Il ne font que passer dans l'estomac avant de se faire digérer dans l'intestin grêle mais si jamais le chemin n'est pas dégagé, il vous le font payer. Il faut donc systématiquement les consommer au début et non à la fin du repas. L'idéal est même d'isoler leur consommation du reste de l'alimentation, idéalement une demi-heure avant le repas ou bien trois heures après.

3. La salade de fruits avec des pêches et des abricots

Selon la recette de Cyril Lignac, il vous faut des cerises, des fraises, des abricots et des pêches. On retrouve également de nombreuses herbes fraîches, notamment la verveine, la mélisse et la menthe. Autre ingrédient que nous n'avons pas l'habitude de préparer : les amandes fraîches, enrobées d'une coque verte, que l'on épluche avant d'enlever l'intérieur.



Pour certains plats, l'important est la sauce, pour la salade de fruits, c'est le jus. Vous pouvez presser un petit pamplemousse corse, que vous mélangez à quelques feuilles de menthe, ou une autre herbe fraîche, passées au mortier. Pour apporter un petit côté acidulé, le fruit de la passion est idéal.



Une fois que tout est prêt, il vous suffit de déposer les fruits joliment coupés dans un plat avant de les assaisonner. D'abord avec le jus de pamplemousse et de fruit de la passion, puis avec quelques zestes d'un beau citron jaune. Il ne reste plus qu'à ajouter les amandes fraîches et à déguster.

4. Un sorbet maison aux fruits rouges

On prend des fraises et des framboises que l'on nettoie et que l'on met dans une petite barquette au congélateur. Le lendemain, on sort les fruits un petit peu à l'avance ou vous les mettez 20 secondes au micro-ondes pour les décongeler. Dans un blender, ajoutez du lait concentré, ou du lait de soja ou du thé rouge à l'hibiscus avec une cuillère à soupe de miel. Versez du lait et mixez pour avoir la pulpe de fruits glacée qui fera un sorbet maison instantané. Vous pouvez ajouter de la chantilly et des fruits frais sur votre dessert.

5. Le kiwi

La vitamine C est excellente pour la santé en général mais surtout pour celle des os, des dents, du cartilage et des gencives. Elle protège contre les infections et accélère la cicatrisation. Quant à ses propriétés antioxydantes, elle ne souffre d'aucune discussion. On la trouve de préférence dans les légumes comme les brocolis, poivrons rouges ou betteraves. Mais elle est aussi présente dans beaucoup de fruits, les oranges, la mangue ou les kiwis.

6. L'avocat

La vitamine E a des propriétés anti-inflammatoires et des vertus pour le cœur. Elle se cache dans les amandes, les noisettes ou encore les avocats. Vous pouvez le déguster sur un toast en réalisant la recette de Cyril Lignac de "l'avocado toast". Il faut une tranche de pain toasté, un avocat qu'on écrase avec du jus de citron, du sel et du piment d'Espelette.



À côté, on fait cuire les œufs : six minutes pour des œufs mollets. Il faut bien les caler dans de l'eau glacée pour bien garder le mollet de l'oeuf. On peut ajouter des radis et de la chair de tourteau, cela nous fait une belle tartine. On coupe l’œuf en deux et on le dépose sur la tartine croustillante, de l'avocat écrasé, de l'huile d'olive et du piment d'Espelette et "ça, c'est top pour démarrer la semaine", conclut Cyril Lignac.