publié le 29/07/2016 à 10:00

L'été et les grillades, c'est un peu la crème solaire et la plage : incontournable. Mais, pas facile de toujours innover. Alors cet été, c'est l'occasion de "pimper" votre barbecue avec de nouvelles saveurs, pour plaire à tout le monde. Viandes, poissons, légumes, sucré-salé, avec des produits frais et des herbes aromatiques, vous allez vite devenir le roi ou la reine du barbecue. Et pour accompagner vos grillades, une belle salade composée sera parfaite et vous évitera de culpabiliser à la fin du repas.



Bien évidemment, on continue de privilégier les fruits et les légumes de saison comme les tomates, aubergines, ou des fraises. Les grillades sucrées ont de plus en plus la côte pour un dessert ou un goûter gourmand. Rien ne vous empêche alors de remplacer le sucre par du sirop d'agave ou du miel. Enfin, si vous n'avez pas de barbecue, vous pouvez très bien réaliser ces brochettes au four.

Transformer sa marinade

Quelle que ce soit la viande, poisson ou légumes choisis, le secret de l'innovation au barbecue, c'est la marinade. On peut la faire "simple" : huile d'olive, citron et romarin ou un peu plus "intrépide" avec des épices (curry, colombo) ou du yaourt nature. Pour les poissons, pourquoi ne pas essayer de parfumer la dorade ou les crevettes au pastis ou au jus d'orange ? Enfin les légumes sont les rois avec des herbes ou du miel. Et si vous voulez une marinade "healthy", le plus simple, c'est de remplacer l'huile par du lait de coco, soja salé, des jus d'agrumes (citron, orange...), du yaourt ou du vin blanc/rouge. À vous de choisir le temps de "marinade" : entre quelques heures ou une nuit, selon les goûts attendus.

Oser le sucré-salé

Là encore, vous pouvez jouer sur les saveurs de votre marinade pour le côté sucré-salé de votre préparation. Ou marier une viande et un fruit : des morceaux de porc avec de l'ananas, magret de canard avec des pêches ou carrés de saumon avec de la mangue. Pour les végétariens, des boulettes de légumes croustillantes auront un petit goût différent avec une marinade aigre-douce, par exemple.

Réaliser des sauces maison

Exit le mayo, ketchup et moutarde ! C'est l'occasion de préparer des sauces piochées aux quatre coins du monde. Oui aux yaourts concombres et oignons frais pour un style grec, des saveurs provençales avec une sauce tomate, poivrons et origan, ou au piment, citron et ciboulette. Et pour les légumes, on on peut réaliser une sauce épicée (curry) ou avec un yaourt végétal et des morceaux de citrons confits.