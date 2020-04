Les infos de 7h30 - Coronavirus : pourquoi les fruits et légumes sont plus chers ?

publié le 22/04/2020 à 08:20

+25% pour les tomates grappes, +12% pour les bananes... Les prix des fruits et légumes ont flambé ces dernières semaines : +9% en moyenne selon l'UFC-Que choisir sur la première semaine de mars et sur celle du 6 au 11 avril.

En moyenne, l'augmentation est de plus de 6% pour les produits dit conventionnels et de 12% pour le bio. L'association évoque plusieurs raisons : la première, c'est l'offre qui diminue, avec moins de production nationale et des importations qui se font de plus en plus rares. Par exemple, l'offre de citron vert a chuté de 27%, celle des tomates de 20%.

Une autre piste est évoquée : l'augmentation des coûts de production. Avec le coronavirus, les frais de transports ont augmenté de 30% selon Interfel (Interprofession de la filière des fruits et légumes frais). En cause, la mise en place des mesures de sécurité souvent onéreuses et la gestion délicates des aller-retour des camions.

À retrouver également dans ce journal

France - Le président Emmanuel Macron se rend en Bretagne, ce mercredi, pour saluer le travail des agriculteurs et des distributeurs.

Coronavirus - Deux infirmiers ont été mis à pied par leur direction pour avoir demandé plus de matériel de protection dans leur Ehpad, à Toulouse. Ces derniers avaient constaté 5 patients présentant des symptômes inquiétants.

International - Le président Donald Trump a souhaité "bonne chance" au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Ce dernier avait été opéré en avril pour des problèmes cardio-vasculaires.