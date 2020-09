Cyril Lignac livre ses secrets pour réussir une moussaka

publié le 27/08/2020 à 10:48

Les auditeurs de RTL peuvent désormais demander à Cyril Lignac des conseils pour réussir leurs plats, ou avoir des idées pour préparer un repas. Ce jeudi 27 août, l’astuce du chef consiste à donner une recette de moussaka pour 8 personnes. Un plat familial, de saison, qui se conserve et se réchauffe sans problème.

Outre les aubergines, il faut de la viande hachée d’agneau à demander à son boucher. Le cas échéant, une farce préparée par votre artisan peut aussi être utilisée (à base de chaire à saucisse, de viande de bœuf etc…), on peut s’adapter aux goûts de chacun.

Une fois en cuisine, on fait revenir un oignon dans un peu d’huile d’olive. On incorpore ensuite la viande, que l’on va bien remuer avant d’ajouter du cumin. Ajouter à cela de la sauce tomate avant de laisser mijoter tranquillement pendant au moins 30 minutes, recommande Cyril Lignac.

Ensuite, on taille de belles tranches d’aubergine, ajouter un peu de curry et frotter à l’huile d’olive. Saler avant de les faire cuire à la poêle. On monte ensuite "comme un millefeuille" en alternant la viande et les tranches d’aubergine, dans un plat qui ira au four.

Enfourner enfin à 160 degrés pour que ça mijote pendant 30 à 40 minutes. Et au dernier moment on ajoute du parmesan râpé, du comté, du beaufort ou du gruyère. Là encore selon les goûts et ce qu’il y a au réfrigérateur. Remettre au four pour gratiner, et ce sera prêt à déguster avec une laitue en accompagnement.

Le chef aime aussi de temps en temps manger une moussaka avec des linguine, quand il y a des restes.