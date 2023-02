Alimentation : comment faire des économies grâce aux invendus ?

Phénix est une start-up française leader de l’anti-gaspillage en Europe. "On a 17.000 commerçants répartis dans une vingtaine de villes qui mettent en ligne leurs invendus quotidiennement à petits prix disséminés", détaille Jean Moreau, fondateur de Phénix.

Parmi les grandes enseignes qui collaborent avec Phenix, "il y a toutes celles que vous connaissez dans la grande distribution, dont les Leclerc, les Systèmes U, les Intermarché, les Franprix. Il y a aussi des enseignes plus spécialisées comme Paul ou Truffaut, La Vie Claire, et même des enseignes bio, des coopératives comme la Biocoop", ajoute-t-il.

Concrètement, l'application est gratuite, donc vous la téléchargez, vous créez un compte qui va vous géolocaliser et "vous avez accès à tous les commerçants qui sont autour de chez vous" et qui publient en fin de journée des paniers d'invendus qui sont en gros les restes de la vitrine de la journée qu'ils n'ont pas réussi à vendre et qui sont promotionnels à moins 50% ou moins 60% ou moins 70%. "Ce sont des paniers surprises de produits en fin de vie, en fin de parcours, mais qui sont tout à fait valables", résume Jean Moreau.

"Mais pour atténuer cet effet surprise, on a fait des filtres. Vous pouvez avoir des paniers qui ne contiennent que des fruits et légumes, des paniers qui ne contiennent que des produits végétariens, des paniers qui ne contiennent que des produits casher", précise-t-il.

250 euros d'économies par mois

En général la date de péremption des produits vendus sur l'application est de J-1 ou 0. On peut dépasser ces dates, "si on congèle les produits, si on les transforme (en les cuisinant)", ajoute Jean Moreau.

"Le prix du panier, la valeur cible, c'est 15 euros qui est vendu à 5 euros. Donc déjà par panier, on économise à 10 euros, ce qui est significatif. Et quand on fait deux, trois ou quatre achats par semaine de façon récurrente, on peut sauver environ 250 euros par mois et par personne, donc quasiment 2.500 euros à l'année, ça fait une belle économie, presque un 13ᵉ mois ou quatorze mois", donne en exemple Jean Moreau.

"Les commandes peuvent être passées dans la journée et en général, les retraits de commandes se font quelques minutes ou quelques heures avant la fermeture du magasin puisque par principe, ce sont les restes de la journée, ce qui n'a pas été vendu au prix fort", raconte-t-il aussi.

"La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un peu dans toutes les têtes. C'est maintenant souvent dans les médias et souvent à l'agenda politique aussi. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience chez tous les distributeurs, avec des degrés d'avancement après plus ou moins forts (...) Mais en général, je dirais que 90 % des magasins aujourd'hui ont mis en place une politique de réduction du gaspillage. C'est un sujet qui fait consensus", poursuit Jean Moreau.

