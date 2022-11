Lutte contre le gaspillage alimentaire : ce qui va changer sur les étiquettes

29 kilos par an et par personne en moyenne. C'est, selon l'Agence de transition écologique, la quantité de nourriture jetée par un Français. Pour lutter contre cet important gaspillage, le gouvernement dégaine un nouveau texte. Les étiquettes de certains produits vont donc évoluer.

Sur les produits frais, comme les yaourts, l'inscription "à consommer jusqu'au" est visible, suivie d'une date. Sur d'autres produits, dits "secs", comme des conserves, des pâtes ou de la farine, la date de durée minimale, avec une petite note qui indique "à consommer de préférence avant", est inscrite. Et les futurs changements vont concerner ces aliments dits "secs".

Par exemple, sur votre sachet de café préféré, vous pourrez trouver deux nouvelles indications : "pour dégustation optimale" et "ce produit peut être consommé après cette date". Le but, vous évitez de jeter un produit encore bon à la consommation et ainsi mieux aiguiller le consommateur.

Des risques pour la santé ?

Que tous les obsessionnels de la date limite se rassurent, cette évolution est sans risque pour la santé. Des produits peuvent être consommés de longues années après la date de durée minimale affichée sur le parquet de riz ou de pâtes. Certains aliments sont même impérissables. C'est le cas du poivre notamment. Si vous avez acheté du poivre il y a 3 ans ou 10 ans, vous ne courez aucun risque, même si vous l'utilisez dans 40 ans.

L'idée est aussi de faire des économies. Tout ce qui part à la poubelle, c'est de l'argent qu'on dépense et qu'on jette. Cette économie pourrait aller "jusqu'à 100 euros par an et par personne", comme l'explique Clémentine Lindon, en charge de la communication chez "Too Good To Go". Cette association a notamment participé à la mise en place de ce décret. 100 euros d'économie sur les 480 euros qui partent à la poubelle chaque année. Sans le savoir forcément, vous jetez jusqu’à 480 euros de produits alimentaires chaque année, 20% de ce gaspillage vient d'un problème d'étiquetage.

Quand ces changements seront-ils visibles ?

Concernant ces changements, une date précise n'a pas encore été annoncée. Olivia Grégoire, ministre en charge du Commerce, a confirmé que le décret était signé. Sa mise en place n'est qu'une question de jours. Dans quelques semaines, quand vous irez faire vos courses, vous trouvez sur certains produits l'une des deux phrases : "pour dégustation optimale" ou "ce produit peut être consommé après cette date".

Chez nos voisins britanniques, certains supermarchés ont décidé de supprimer les dates sur près d’une centaine de produits. En Espagne, la date limite de consommation sur les yaourts a laissé la place à la date de durée minimale depuis quelques années. Très concrètement, il n’est plus écrit "à consommer jusqu’au" mais "à consommer de préférence avant". Au-delà des étiquettes, l’association "Too Good To Go" conseille de faire confiance à ses sens si vous hésitez devant un produit à travers trois mots d'ordre : "observez, sentez, goutez".

