Zéro déchet et anti-gaspi : quels équipements de cuisine peuvent nous aider ?

Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), on génère "environ un kilo de déchets par jour et 350 kilos par an", explique Morgan Bourven journaliste à Que Choisir.

"Et encore ça, c'est un chiffre qui ne prend en compte que les ordures ménagères, donc celles qu'on produit nous-mêmes à la maison. On peut le multiplier par dix si on ajoute tous les résidus produits par la France en général : le secteur de la construction, l'agriculture, etc...", précise-t-il dans Nous Voilà Bien !

Quant au taux de recyclage, "il est passé dans l'Union européenne de 27% en 2000 à 47% en 2019, donc vraiment c'est un gros progrès", ajoute Morgan Bourven. "Mais ce n'est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers. D'une part parce qu'il y a quand même plus de la moitié des déchets qui ne sont pas recyclés. Et d'autre part, parce que même le recyclage en lui-même, finalement, n'est pas neutre en terme de consommation de ressources. Donc le meilleur déchet reste encore et toujours celui qu'on ne produit pas", reconnaît-il.

Le système à café de dosettes écolo

En septembre dernier, la marque Coffee B Café Royal a lancé ses dosettes écolo. Ce sont en fait "des boules de café torréfié enrobées d'une enveloppe conçue à partir d'algues. Cela ressemble un peu à des petites balles de babyfoot", détaille Morgan Bourven. Ça fonctionne exactement comme des capsules, sauf qu'elles sont compostables et se décomposent en quelques semaines.



"Le problème, c'est que ça oblige à acheter une nouvelle machine (pour ces capsules, ndlr). Donc finalement, une autre solution, peut-être un peu plus écolo, c'est plutôt de passer aux capsules rechargeables qui se trouvent un peu partout également aujourd'hui", ajoute-t-il.

Les déshydateurs alimentaires

Qu'en est-il des déshydrateurs alimentaires ? "Leur but en fait, c'est de chauffer les fruits, les légumes, la viande pendant plusieurs heures à basse température pour que l'eau qu'ils contiennent s'évapore (...) Cela permet de faire des petits snacks, par exemple des fruits secs, mais aussi tout simplement d'augmenter la durée de conservation de tous ces aliments et donc de limiter le gaspillage alimentaire", précise Morgan Bourven.

"Cela fonctionne assez bien, ça coûte entre 50 et 200 euros, et les résultats de nos tests sont plutôt positifs, renchérit le journaliste de Que Choisir. Les marques les mieux notées de l'étude sont Kitchen Chef, Lagrange et celui qui a eu la meilleure note est "Dejelin ND 500S" qui coûte "une centaine d'euros".

Il est aussi possible de déshydrater les aliments avec son four. "On a testé avec un four classique et on s'est rendu compte que ça donne de très bons résultats, que ça évite l'extraction de matières premières pour la fabrication d'un nouvel appareil. Cela ne consomme pas énormément plus d'électricité. Le seul problème, c'est que ça monopolise votre four pendant plusieurs heures, c'est vrai", détaille Morgan Bourven.

La yaourtière fonctionne un peu comme une étuve, elle chauffe le lait à une température qui permet la fermentation lactique. "C'est assez facile à faire, ça ne coûte pas très cher et ça permet d'éviter tous les pots de yaourt qu'on jette à la poubelle", illustre le journaliste de Que Choisir. Il recommande la yaourtière de Séverin Jg 3518 qui coûte 45 euros ou encore la multi-délices de Seb qui coûte 150 euros.

