Made in France : les labels garantissent-ils une fabrication 100% française ?

Nous sommes de plus en plus sensibles à l'origine des produits que nous consommons. Acheter français permet de soutenir les entreprises nationales, préserver notre savoir-faire tout en réduisant l'empreinte carbone de nos achats.

"94 % des Français disent que consommer Made in France, c'est préserver les emplois, les savoir-faire et bien sûr protéger l'environnement. Donc, l'engouement n'est pas un effet de mode et le Made in France a un grand avenir devant lui", explique Fabienne Delahaye, présidente fondatrice de MIF Expo (le salon du Made in France), dont la 10e édition se tient jusqu'à dimanche Porte de Versailles. Parmi les marques françaises, Fabienne Delahaye cite Le Slip Français, 1083, Dim, Well, Saint-James, Akena.

Les labels auxquels "on peut faire confiance" sont Origine France Garantie, Entreprise du Patrimoine Vivant, AOC (Appellation d'Origine Contrôlée), IGP (Indication Géographique Contrôlée)... Fabienne Delahaye rappelle que si les allégations sur un produit made in France sont mensongères, "on est soumis à des sanctions et à des contrôles".

Le point sur les produits manufacturés

"Mais un produit Made in France est-il forcément d'origine et de fabrication 100 % française ?", demande Flavie Flament dans Nous Voilà Bien !" "Bien sûr que non (...) dans les produits manufacturés, nous ne possédons pas certaines matières premières. Ce qui est vraiment important, c'est la plus-value, c'est la transformation de cette matière sur le territoire. C'est important que les étapes essentielles de la fabrication d'un produit soient sur le territoire et c'est ainsi qu'on préserve le savoir-faire et les emplois", illustre Fabienne Delahaye.

La France est le "premier producteur de lin". Mais ce lin est envoyé en Chine où sont fabriqués des vêtements qui sont ensuite envoyés en France. "Donc là, on a un problème. Et c'est pour ça que le Made in France a beaucoup d'avenir, parce que je pense qu'on va recréer justement le tissage et le filage en France", ajoute-t-elle.

Consommer Made in France coûte-il plus cher ?

Et consommer Made in France coûte-t-il plus cher ? "Vous avez des produits à tous les prix, mais vous avez aussi des produits tout à fait abordables", selon Fabienne Delahaye. "Il y a des produits pas plus chers en France, voire moins chers (que ceux fabriqués à l'international, ndlr). Par exemple Dop, c'est le shampoings le moins cher du marché et par ailleurs, c'est l'inventeur du shampoing en France", met en avant Fabienne Delahaye.

"Ce que je voudrais vous démontrer, c'est qu'acheter moins cher, ça coûte une fortune en fait à la collectivité, parce qu'on perd nos emplois, on perd le savoir-faire, on prend le risque d'utiliser des produits qui ne respectent pas les normes sanitaires. Exemple, 60 % des jouets (fabriqué à l'international, ndlr), quand il y a des contrôles aléatoires en douane, ils ne respectent pas les normes sanitaires, alors que c'est ce qu'on donne à nos enfants", ajoute Fabienne Delahaye.

"On creuse notre déficit commercial, on s'appauvrit véritablement et donc on croit faire des économies en achetant pas cher. Et en fait, on dépense beaucoup en impôts, en charges sociales, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, on paye toujours un produit bon marché en réalité", conclut-elle.

