Notre petit café quotidien, celui du matin par exemple, est-il amené à disparaître ? L'Arabica deviendra-t-il demain un produit de luxe ? Ces dernières années, le réchauffement climatique menace bon nombre de cultures. De fait, une augmentation de quelques degrés suffit à détruire les plantations.

Pour rappel, sont cultivées dans le monde deux grandes variétés : "l'Arabica" qui nous donne les cafés les plus fins, mais qui souffre à cause du réchauffement climatique et puis "le Robusta", qui porte bien son nom. Ce dernier résiste mieux mais il est moins bon.

Heureusement, des scientifiques ont peut-être trouvé la solution pour permettre au café de survivre. Aaron Davis est un botaniste anglais qui passe sa vie dans les forêts tropicales à rechercher des variétés anciennes de café et il a trouvé en Sierra Leone "le Stenophylla", une variété qui avait disparu à l'état sauvage depuis 1954.

Vers une commercialisation en 2026 ?

Cette nouvelle variété découverte est proche de "l'Arabica" et pourrait être cultivée là où il fait très chaud. Celle-ci peut supporter six degrés de plus. Des chercheurs français du CIRAD, centre de recherche agronomique, l'ont fait déguster à un jury de professionnels de grandes marques de café. Les juges lui ont trouvé "des notes végétales, des goûts de rose, de litchi, comme les meilleurs 'Arabica'".

Aaron Davis a ainsi fait la découverte de sa vie : "le Stenophylla" va maintenant être cultivé et testé sur des terroirs chauds. Si l'expérience est concluante, les chercheurs espèrent pouvoir commercialiser ce nouveau café dans cinq ans.

