publié le 17/04/2021 à 19:56

Peut-être faites-vous partie des personnes qui ont déjà été testées, en France, dans le cadre de la crise sanitaire, pour savoir si vous étiez porteur du Coronavirus.

Depuis le commencement de la pandémie, plusieurs méthodes ont été développées. Autotest, test virologique (RT-PCR), test antigénique, test sérologique... Lesquels sont gratuits et où les trouver ? On fait le point avec vous.

Le test virologique

Les tests virologiques (RT-PCR) sont effectués dans des centres de dépistage dont la liste est disponible sur le site gouvernemental sante.fr ou sur celui de votre Agence régionale de santé. Ces tests sont réalisables sans ordonnance et pris en charge intégralement par l'assurance-maladie.



Test antigénique

Gratuits, les tests antigéniques sont des tests rapides de dépistage. Ils s'adressent aux personnes symptomatiques et cas contact, qui ont besoin de savoir rapidement si elles sont porteuses de la maladie, notamment, dans le cadre d'un déplacement, ou pour se rendre sur leur lieu de travail. Ce test ne remplace pas un diagnostic : il vise à déterminer si la personne est infectée au moment du test. Ces tests se déroulent en pharmacie.

Autotest

Depuis le 12 avril, les autotests d'auto-dépistagesont disponibles en France. Vous les trouverez uniquement en pharmacie. Selon le décret paru au Journal Officiel le 11 avril, les prix de vente des autotests ne peuvent excéder à 6 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà, de 5,2 euros.

Le test sérologique

C'est par le biais d’un prélèvement sanguin que les tests sérologiques vont mettre en évidence, ou non, la présence d'anticorps spécifiques au SARS-CoV-2. L'objectif : savoir si la personne a déjà été infectée par le virus dans le passé. Contrairement aux tests virologiques, ceux-là ne permettent pas d'établir un diagnostic.

Il existe trois tests sérologiques, comme l'indique Qare. D'abord, les tests ELISA, qui fonctionnent par analyse sanguine et sont réalisables en laboratoire. Viennent ensuite les tests automatisables, les TDR (tests diagnostic rapide), réalisés en laboratoire. Puis, les TROD (tests rapide d’orientation diagnostique), réalisables hors laboratoire, par un personnel soignant, ou en pharmacie. Une simple goutte de sang suffit alors, et vous obtenez le résultat en quelques minutes. Toutefois, la Haute Autorité de Santé (HAS) ne recommande toujours pas les auto-tests en raison de la difficulté d’interprétation des résultats seuls, lorsque l’on n’est pas accompagné par un professionnel de santé.

Les tests rapides, vendus en pharmacie, ont un coût qui varie entre 15 et 25 euros. Les autres sont prescrits sur ordonnance et réalisés en laboratoire ou dans un centre hospitalier. Ils sont pris en charge intégralement par l’Assurance Maladie. Bon à savoir : il vous est possible de faire une demande de test sérologique en laboratoire privé, avec ou sans ordonnance, mais le test ne vous sera pas remboursé.