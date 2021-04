publié le 20/04/2021 à 06:39

Année particulière mais récolte fructueuse. L'an dernier encore, la lutte contre la fraude fiscale aura permis au fisc d'engranger les recettes. Certes les contrôles ont été moins nombreux en raison du contexte sanitaire et économique, mais les enquêteurs de Bercy n'ont pas chômé. Et les résultats sont là.

L'année a été particulière car les contrôles physiques ont dû être suspendus pendant quelques semaines, notamment lors du premier confinement. Pour autant, 365.200 contrôles ont été menés l'année dernière. "Derrière cette diminution du nombre de dossiers, les résultats sont très corrects. En 2020, nous avons encaissé plus de 7,8 milliards d'euros de résultats de lutte contre la fraude", affirme Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie. Ce dernier constate une "légère augmentation par rapport à 2018" mais le résultat reste "en léger recul par rapport à 2019".

Autre nouveauté en 2020, le Fonds de solidarité et là, les contrôles ont été bien nombreux, "plus d'un milliard d'euros ont été protégés et n'ont pas été versés indûment". Certains ont de même perçu des aides auxquelles ils ne pouvaient prétendre, cela représente aujourd'hui 64 millions d'euros, que le fisc compte bien récupérer au plus vite.

À écouter également dans ce journal

Énergie - Que vont devenir les trois dernières centrales à charbon en activité ? Emmanuel Macron avait promis leur fermeture d'ici la fin de son mandat.



Coronavirus - La pandémie connait une lente décrue en France, le nombre de nouveaux malades diminue mais celui des personnes admises en réanimation a dépassé de nouveau le seuil des 5.900.



Football - Les quarts de finale de la Coupe de France débutent ce mardi soir. Après avoir vaincu l'Olympique de Marseille, les joueurs de Canet-en-Roussillon se frottent à Montpellier.