publié le 19/04/2021 à 07:28

La propagation du coronavirus se poursuit : les scientifiques redoutent les nouveaux variants, pourtant la France n'a pas encore fermé ses frontières. Le gouvernement marche-t-il sur des oeufs ? Les blouses blanches tirent la sonnette d'alarme : il faut couper les liaisons aériennes, plaident-elles. Progressivement, des quarantaines vont être imposées aux voyageurs en provenance de Guyane, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud. Les vols avec le Brésil ont été suspendus pendant une semaine.

Une stratégie française qui "compte sur la responsabilisation des voyageurs, alors que d'autres systèmes stricts sont instaurés dans d'autres pays", explique Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et à l’Inalco et spécialiste des questions européennes. L'auteur de L'Europe a-t-elle un avenir ? Une approche critique de la construction européenne rappelle qu'il s'agit également de "problèmes de moyens" et que l'exécutif français "préfère responsabiliser que contrôler".

Par ailleurs, l'Inde n'est pas dans la liste des pays à risque alors que le variant "le double mutant" inquiète les scientifiques. Cette nouvelle souche touche davantage les populations les plus jeunes. "On ne veut pas heurter certains états", déplore le spécialiste. "On reproduit la même erreur qu'avec le Brésil : le principe de sécurité sanitaire doit l'emporter sur la diplomatie", juge Patrick Martin-Genier qui plaide pour une fermeture des frontières avec l'Inde.