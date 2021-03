Un manuscrit biblique vieux de 2000 ans dévoilé par Israël

et AFP

C'est une découverte historique et l'une des plus importantes depuis celle des mythiques manuscrits de la mer Morte. Israël a dévoilé mardi 16 mars des fragments d'un parchemin biblique vieux de 2.000 ans, découverts dans le désert de Judée. Grâce à ces morceaux du manuscrit, rédigés en grec, mais où le mot "Seigneur "est écrit en hébreu ancien, les chercheurs israéliens ont pu reconstituer des passages des livres de Zacharie et de Nahum, issus du livre des douze petits prophètes de la Bible. Selon l'Autorité israélienne des antiquités (AIA), c'est la première fois depuis 60 ans que des fouilles mettent au jour des morceaux d'un parchemin biblique.



Les archéologues ont découvert ces manuscrits dans une caverne à flanc de falaise dans la réserve naturelle de Nahal Hever, dans le cadre d'une opération nationale visant à lutter contre le pillage du patrimoine. De premiers fragments avaient été découverts par des bédouins entre les années 1950 et 1960 dans cette "caverne des horreurs", appelée ainsi pour les nombreux squelettes qui y ont été retrouvés, explique Oren Ableman, de l'AIA.

Selon M.Ableman, dans ces nouveaux fragments, "nous avons constaté un changement textuel tout à fait inattendu, que nous ne savons toujours pas entièrement expliquer. Au lieu du mot 'portes', que l'on trouve dans tous les autres fragments, apparaît le mot 'rues'".

Il a ajouté que les archéologues tentent de découvrir le sens de cette variation. Pour mener à bien cette opération archéologique qui s'est étendue jusqu'à la partie du désert de Judée située en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, l'AIA a mis à disposition des archéologues, des drones et du matériel de montagne, notamment des cordes pour descendre en rappel.