Chauffage : comment protéger son logement du froid et faire baisser sa facture ?

Pour faire preuve de sobriété énergétique, on peut suivre l'exemple de Bruno Le Maire et mettre un col roulé chez soi à défaut d'allumer son chauffage, ou alors on peut trouver des astuces pour protéger son logement du froid à petit prix et même faire baisser sa facture d'électricité.

"Les petites fuites d'air, c'est-à-dire tous les petits interstices de la maison qui laissent passer le froid, c'est 20 à 25% de la déperdition de chaleur. C'est encore plus que les fenêtres qui représentent 10 à 15 % de la déperdition de chaleur", révèle Armelle Lévy, journaliste conso à RTL. "Donc, si on ne veut pas faire de travaux, il faut au moins calfeutrer les portes et les fenêtres et penser à fermer la trappe de la cheminée ou l'insert quand on ne s'en sert pas, pour éviter que l'air froid ne s'engouffre en continu dans le conduit", préconise-t-elle.

Si les aérations de fenêtres sont trop larges, vous pouvez les boucher, selon la taille du trou, avec de la mousse, des planches en bois ou de la laine isolante. Vous pouvez aussi acheter des rouleaux de joints de fenêtres et de portes à 5 euros. Et si "si le trou est situé entre le mur et la partie fixe des fenêtres, vous pouvez faire un joint acrylique très simplement avec un pistolet à cartouche pour seulement 15 euros", ajoute Armelle Lévy dans Nous Voilà Bien !

Il est important d'aérer son logement tous les matins

Ça peut paraître paradoxal, mais pour que votre logement reste chaud, il est important de l'aérer. "Si vous ouvrez les fenêtres dix minutes tous les matins, ça fait diminuer l'humidité ambiante. Et comme l'air sec est plus facile et rapide à chauffer, c'est bon pour la facture de chauffage et bon pour la santé", explique Armelle Lévy.

Si vous n'avez pas envie de faire de gros travaux pour gagner des degrés, vous pouvez investir dans des "tapis douillets et bien épais". Pour les fenêtres, il existe des rideaux thermiques qui renvoient le froid vers l'extérieur (il faut compter une vingtaine d'euros) ou des films isolants anti-froid à coller sur vos vitres (pour une quinzaine d'euros). Pensez à fermer vos volets le soir pour garder la chaleur. Et pour éviter que l'air ne passe sous vos portes qui donnent sur l'extérieur, vous pouvez acheter un boudin (environ 6 euros).

Si vous avez un chauffage collectif et que le logement est peu chauffé, vous pouvez être tenté d'acheter un chauffage d'appoint pour qu'il fasse plus chaud. "Mais ça consomme beaucoup les radiateurs électriques. Donc un conseil pour moins consommer : dégager les radiateurs, ne laisser rien devant, rien dessus (...) Et aussi ne placez pas vos meubles trop près des radiateurs car ils absorbent la chaleur au détriment du reste de la pièce", souligne Armelle Lévy.

