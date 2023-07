Qui était André Citroën, pionnier de l'industrie automobile française ?

Inventeur doué et entrepreneur charismatique, André Citroën aura permis à l'automobile française de connaître un essor retentissant dans la première moitié du XXème siècle. Encore aujourd'hui considéré comme l'un des pères de l'automobile telle qu'on la connaît, il a été le contemporain de Ferdinand Porsche mais aussi de Louis Renault.

Né le 5 février 1878 dans une famille bourgeoise, André est le cinquième et dernier enfant d'un diamantaire juif néerlandais émigré à Paris. Le nom Citroën provient du métier exercé par son arrière-grand-père, prénommé Roelof. Celui-ci était marchand d'agrumes aux Pays-Bas.

Avant de connaître le succès, le jeune André a été un médiocre polytechnicien qui rêvait de grandeur, à l'opposé du paysan Louis Renault.

Après le dépôt du brevet en France du double chevron, il intègre l'élite industrielle de la France, qui est à cette époque le leader mondial de la construction automobile, devant les États-Unis ou l'Allemagne. Ce brevet gagnant lui permettra de faire fortune et d'intégrer l'un des principaux constructeurs automobiles de l'époque, Mors, avant de partir à Détroit rencontrer Henry Ford, dont il tirera une inspiration immense pour sa future entreprise.

De Citröen à PSA

Mobilisé lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, il se lance un an plus tard dans la fabrication d'armement en ouvrant le site historique de Javel, à Paris. 50.000 obus par jour sont produits par une main d'œuvre qui est essentiellement féminine. Une fois l'Armistice signée, il se lance dans la fabrication d'automobiles, en 1919, et s'impose immédiatement un objectif révolutionnaire pour l'époque : faire sortir de terre 100 voitures par jour. Petit à petit, la culture de la maison Citroën se met en place, grâce aux innovations de l'époque, mais surtout grâce à un management à l'américaine pour les conditions de travail ou les salaires.



Son pari lui rapporte très gros, très vite. En 1919, Citroën concentre 18% du marché automobile, contre 26% en 1933. Premier constructeur européen, il fabrique à l'époque 100.000 voitures dans l'année, car la voiture se démocratise après la Seconde Guerre mondiale. Une publicité agressive, inédite pour l'époque, lui permettra de se faire connaître dans l'esprit des Français.

Malgré cet empire moderne flamboyant, la crise des années 1930 lui fera perdre toute sa superbe, malgré un sauvetage in extremis de Michelin, qui récupère, avec l'État et un investisseur chinois, les actions de l'entreprise. Il meurt en 1935 avec l'image d'un ingénieur ruiné, failli et déconsidéré. Pourtant, son héritage perdure encore aujourd'hui, d'abord sous la bannière PSA avec Peugeot, puis plus récemment avec le groupe Stellantis.