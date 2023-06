Comment Ferdinand Porsche, le papa de la Coccinelle, a été rattrapé par son passé nazi

L'ingénieur automobile du siècle. Marche par marche, Ferdinand Porsche a gravi des sommets dans la conception de voiture dans la première moitié du XXe siècle. Il laisse derrière lui un héritage technique phénoménal avec Volkswagen, Porsche, Mercedes et Audi. Pourtant, derrière cet ingénieux constructeur se cache également une collaboration active avec le régime nazi d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.

Né en 1875 en Autriche-Hongrie, dans l'actuelle République Tchèque, Ferdinand Porsche possédait une clairvoyance innée pour les inventions motorisées. Après des expériences d'enfants, le petit austro-hongrois fait ses premiers pas dans l'industrie où il fait merveille dans le design de nouveaux moteurs de pointe. À l'époque, la voiture est encore considérée comme un luxe que seule l'aristocratie peut s'offrir.

Seconde marche de son ascension, il devient ingénieur en chef chez Austro Daimler où il met au monde le moteur mixte, aujourd'hui appelé moteur hybride. Pendant la Première Guerre mondiale, le prodige de l'automobile ne chôme pas et participe à l'effort de guerre au service des grandes entreprises industrielles qui fournissent des armes à l'empire. Il conçoit voitures, tanks, bateaux... Une fois l'Armistice signée, Ferdinand Porsche passe même une tête chez Auto Union, le futur Audi.

D'ingénieur ingénu à génie nazi

Sa rencontre avec Hitler, en 1922, alors qu'il a presque 60 ans, bouleverse sa vie. Ce dernier lui érigera une usine en 1939, à l'aube de la guerre, pour qu'il puisse y construire en masse une voiture du peuple abordable : la KDF, Kraft durch Freude, qui signifie la force à travers la joie. C'est ainsi que nait Volkswagen, aussi appelée Coccinelle.

Loin de l'envie de démocratisation populaire de la voiture, pendant la Seconde Guerre mondiale, Porsche mettra son génie au service du mal en créant des chars, des tanks et d'autres armes plus meurtrières les unes que les autres et en devenant le bras droit industriel d'Adolf Hitler.



Pour sa contribution au régime nazi, il sera arrêté, notamment en France, à plusieurs reprises et dévalera les marches de son propre empire. Mais, à l'image du ministre de Staline, Hitler ou du ministre de l'Industrie français de l'époque Marcel Paul, tous voient en lui l'ingénieur automobile le plus prolifique du siècle.

Marcel Paul sera même prêt à fermer les yeux sur son passé criminel pour tirer profit de sa force industrielle. Il meurt en 1951 en léguant à ses enfants et petits enfants un véritable empire motorisé, notamment au travers de sa propre marque qui porte son nom : Porsche.