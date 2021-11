C'est le terrible chiffre du jour. Près de 10% de la population a eu recours à une aide alimentaire en 2020, soit entre 5 et 7 millions de la population, rapporte le Secours catholique dans son rapport annuel.

Pour faire face à l'urgence alimentaire de ses bénéficiaires les plus démunis, le Secours catholique a distribué 5 millions d'euros, soutenus par l'Etat, sous forme de chèques-services d'une valeur maximale de 50 euros en 2020. Une solution qui a permis à 67.000 ménages d'acheter des produits alimentaires et d'hygiène de leur choix.

Mais depuis le début de la crise sanitaire, les initiatives se multiplient, un peu partout en France, pour distribuer de la nourriture alors que le fils d'attente ne cessent de s'agrandir ces derniers mois.

De multiples aides pour les étudiants

Ils ont longtemps été les grands oubliés de la crise ces derniers mois. Les étudiants ont été sévèrement touchés, avec notamment la perte des petits emplois, la hausse des loyers et la hausse du coût de la vie étudiante (+ 2,5% en 2021 selon l'UNEF). Alors pour tenter d'enrayer cette spirale négative, des distributions géantes ont été organisées dans plusieurs grandes villes. Rien qu'à Paris, la ville compte entre 15 et 20 centres de distributions.

L'État a aussi proposé des solutions pour lutter contre cette précarité grandissante. Depuis l'année dernière, les repas du Crous sont à 1€ pour les boursiers. Une mesure également adoptée pour les non boursiers, mais supprimée à la rentrée 2021. De plus, les Crous de chaque ville proposent des épiceries solidaires.

Un chèque alimentaire, mais pas avant 2022

Emmanuel Macron s'y est engagé en décembre 2020. Un chèque alimentaire doit venir en aide aux Français les plus modestes, pour leur permettre de manger mieux et aux agriculteurs de mieux vivre.

Mais pour l'instant, ce chèque n'existe pas. Pas de panique selon Bruno Le Maire. "Le gouvernement attend un premier rapport mi-octobre et un rapport définitif de propositions au début du mois de janvier 2022", déclarait le ministre de l'Économie sur RMC en septembre dernier. Ce chèque alimentaire ne sera donc pas disponible avant 2022. Le flou reste entier sur les personnes qui pourront en bénéficier. Bruno Le Maire est favorable à ce que les centres communaux d'action sociale (CCAS) soient en charge de la distribution des chèques, ce qui correspondrait à environ 5 millions de bénéficiaires.

Comment s'inscrire à la banque alimentaire ou aux restos du cœur ?

Ce sont les aides les plus anciennes et les plus connues, mais chaque années, des millions de Français y font appel. La banque alimentaire ou les Restos du cœur sont bientôt de retour. Chaque année, à deux, ils distribuent des centaines de millions de repas chauds, et récoltent des dizaines de milliers d'aliments.



La campagne de l'association créée par Coluche sera lancée le 23 novembre prochain et les inscriptions sont déjà en hausse : plus 10% selon les organisateurs. Pour en bénéficier, il faut remplir quelques conditions : être une personne âgée avec une toute petite retraite, un étudiant sans ressources et sans revenu, un travailleur à temps partiel, une maman seule avec des enfants et un demandeur d’emploi pas ou peu indemnisé.



Pour la banque alimentaire, une grande collecte nationale est organisée du 26 au 28 novembre. Pour en bénéficier, il faut être inscrit auprès d'une CCAS et voir si vos revenus vous permettent de toucher l'aide alimentaire.