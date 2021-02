publié le 16/02/2021 à 06:56

La crise sanitaire liée à la Covid-19 pèse sur le moral des Français ainsi que sur leur portefeuille. Une étude de la Banque alimentaire publiée lundi 15 février révèle ainsi que deux millions de personnes ont eu recours à leurs services en ce début d'année 2021. Phénomène inquiétant : la moitié de ces personnes sont des nouveaux bénéficiaires, tombés dans la précarité en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.



"Si la perte d'emploi, la maladie et la séparation sont toujours les trois premières raisons de l'aggravation de la situation financière des bénéficiaires, l'impact de la crise sanitaire est palpable", indique l'étude. Ainsi, 12% des répondants disent que leurs difficultés financières se sont aggravées à la suite de la crise sanitaire de la Covid-19.



Plus de la moitié des bénéficiaires (52%) se rendent à l'association d'aide alimentaire au moins une fois par semaine. Les personnes aidées ont en moyenne 48 ans et 70% sont des femmes. Plus de 80% sont de nationalité française. Par ailleurs, près d'un quart des bénéficiaires ont au minimum le niveau bac.

À écouter également dans ce journal :

Séparatisme - Les députés se prononcent mardi en première lecture sur le projet de loi contre le "séparatisme" islamiste, derrière lequel la majorité devrait largement se ranger, mais jugé trop faible ou hors sujet par les oppositions.

Coronavirus - Entre "sursis" et "vigilance armée" face à l'épidémie de nouveau coronavirus, la France surveille la progression des variants du virus qui frappent la région de Dunkerque (Nord) ou la Moselle, un an après le premier décès enregistré dans le pays. Pour l'heure, le pari de l'exécutif d'éviter un reconfinement général du pays semble tenir.

Justice - Kylian Le Reste a été condamné mardi à cinq ans de prison ferme pour avoir percuté mortellement avec son véhicule un enfant de neuf ans et blessé un autre de sept ans grièvement en juin 2019 à Lorient. Le chauffard de 22 ans comparaissait libre devant le tribunal correctionnel de Lorient pour homicide involontaire aggravé, blessures involontaires, conduite sans permis avec récidive et non-assistance à mineur en danger.