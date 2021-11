Précarité énergétique : des conseils pour mieux se chauffer

"Parce qu'il est indigne d'avoir froid chez soi." Le slogan de la première journée contre la précarité énergétique donne le ton. Des actions de sensibilisation vont être menées le 10 novembre à travers toute la France.

Les chiffres ne sont pas rassurants. Selon l'ONPE (observatoire national de la précarité énergétique), 5,6 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique en France. 12 millions de personnes n'ont donc pas les moyens ou ne parviennent pas à chauffer correctement leur logement.

L'observatoire, qui participe à l'organisation de la journée, ajoute que 53% des foyers restreignent leur consommation d'énergie pour limiter leur facture énergétique. Mais, à l'approche de l'hiver, il existe des solutions simples pour optimiser la température de son logement et faire baisser sa facture.

Chauffage radiant

Le convecteur électrique reste le chauffage le moins cher du marché et donc beaucoup de Français l'utilisent. Mais mieux vaut investir dans des appareils plus chers à l’achat mais moins cher à l’usage, qui chauffent par rayonnement.



Le radiateur émet des rayons infrarouges qui vont traverser la pièce et venir vous chauffer, chauffer les murs, exactement comme les rayons du soleil vous chauffent. Les murs se réchauffent, rayonnent à leur tour et réchauffent enfin l’air à leur contact, contrairement aux convecteurs électriques.

Inspecter ses portes et fenêtres

Le jour entre le bas de la porte et le sol peut laisser passer une quantité d'air frais impressionnante. Premièrement, fermez les portes des pièces que vous n'utilisez pas, vous atténuerez les pertes de chaleur. Ensuite, optez pour des bas de porte. C'est très facile à poser et le résultat est immédiat. Pour les petits budgets, une serviette peut faire l'affaire.

Même combat pour les fenêtres. Si vous remarquez une mauvaise isolation, vous avez plusieurs possibilités et ce, sans passer par la case travaux. Bien que peu esthétique, une serviette ou un torchon peuvent faire l'affaire pour colmater à l'endroit des fuites. Vous pouvez également appliquer du scotch en papier aux endroits où il y a des trous d'air (deux couches de préférence). Il ne salit pas les vitres et est assez discret.

Nettoyer ses radiateurs

Alors que les premières températures hivernales apparaissent, vos radiateurs ont besoin d'un nettoyage. Selon EDF, la présence de poussière diminue fortement le rendement de votre appareil tout en augmentant la facture et ce, jusqu'à 65%.



Pour les radiateurs électriques, débranchez-le bien avant de procéder au nettoyage et utilisez l'aspirateur (sèche-cheveux si vous n'avez pas d'embout adéquat) et une éponge humide savonneuse (sans utiliser le côté abrasif, au risque d'abîmer le revêtement).



Pour les radiateurs à huile à gaz ou en fonte, éteignez la chaudière et attendez que le radiateur ait refroidi avant de vous lancer dans un nettoyage. Nettoyez-le avec une brosse souple avec un long manche pour vous permettre d'accéder aux parties les plus délicates. Passez ensuite un coup d'éponge avec un peu de savon et le tour est joué.

Bien se réchauffer

Votre manière de vous couvrir a aussi, évidemment, une influence sur la chaleur ressentie. Pensez à bien couvrir les extrémités de votre corps, à savoir vos pieds et vos mains en priorité. Privilégiez plusieurs couches de vêtements, plutôt qu'une seule très épaisse.



Les boissons chaudes peuvent être aussi un bon moyen de vous réchauffer car cela augmente votre température corporelle.