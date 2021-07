Après une tentative de suicide, cet ancien agriculteur veut aider sa profession

Un suicide par jour chez les agriculteurs en France : voici les chiffres officiels, qui seraient en réalité sous-évalués d'après la profession. La FNSEA propose ce mercredi 30 juin un plan d'aide et demande au gouvernement de se mobiliser.

Ancien éleveur laitier, Louis Ganay a failli se donner la mort chez lui, dans le Morbihan, en 2016. Il avait tout préparé avant de faire marche arrière. "Un coup de téléphone de la banque qui, face à des difficultés financières, me disait : 'Monsieur Ganay, il va falloir penser à vous liquider', se remémore l'ancien agriculteur. Les mots et la violence des mots, c'est quelque chose qui marque à vie. Même six ans après, on n'oublie pas ce genre de mots".

"Moi, j'ai eu la chance d'en réchapper, note-t-il, même si, effectivement, à l'époque, je suis passé un peu à l'acte. Je me suis mis au bout d'une corde, et puis j'ai eu la chance, la force, de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Tout était préparé ? Oui, une corde, une échelle. Le kit du parfait désespéré".

Louis Ganay, qui se décrit comme quelqu'un de "pas négatif", n'aurait "jamais imaginé" se retrouver dans cette situation. "Le cumul absolu qui vous emprisonne complètement la volonté de vivre, tout simplement".

Au final on est quoi ? Des servantes d'une industrie agroalimentaire Louis Ganay, ancien agriculteur

À l'origine, l'ancien agriculteur pensait "trouver un sens à ce métier". "C'est celui qui nourrit les gens, c'est celui qui donne du plaisir aux gens. Un plaisir gustatif, des émotions, note-t-il. Et au final on est quoi ? Des servantes d'une industrie agroalimentaire".

"On nous demande des produits standardisés, regrette Louis Ganay, et puis après, j'ai eu un certain nombre de difficultés personnelles qui ont fait qu'un jour on passe à l'acte. Mais il y a toujours des portes de sortie, il ne faut surtout pas mettre fin à ses jours. La vie, malgré tout, elle est belle à vivre".

Louis Ganay, ancien éleveur laitier est aujourd'hui reconverti en juriste spécialisé en droit rural des affaires, il a quitté le Morbihan pour s'installer en Auvergne.