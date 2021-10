C'est un chiffre marquant. En 2020, 63.000 étudiants ont été pris en charge par le Secours Populaire en 2020. Soit une hausse de 70% par rapport à l'année 2019. Mais aujourd'hui, en pleine rentrée universitaire, la situation des étudiants n'a pas beaucoup évolué.

L'an passé, des centaines d'étudiants faisaient la queue pour aller récupérer des colis alimentaires dans le XIIIe arrondissement de Paris. Début octobre 2021, la situation est encore pire. Plus d'une heure avant le début de la distribution, près de 200 étudiants sont déjà là à attendre. Dont certains, qui sont avec leurs ordinateurs ou cahiers afin de continuer à travailler. Au total, plus de 2 tonnes de vivres seront distribuées aux étudiants.

Philomène vient pour la première fois au Secours Populaire : "Il me reste plus beaucoup d'argent. On regarde le moindre centime. Le montant de ma bourse a diminué depuis l'année dernière. Avant, j'étais à 400 euros et maintenant, je suis à 200 euros. Il y a pas mal d'anxiété à la fin du mois. C'est dur de tenir le coup. Parfois ça m'arrive de ne pas manger, mais il y a des cas pire que moi je pense. C'est assez terrifiant de voir le monde qu'il y a ici, mais ça ne m'étonne pas non plus."

Parfois ça m'arrive de ne pas manger, mais il y a des cas pire que moi je pense. Philomène, étudiante

Julien, directeur de l'association est bien conscient du nombre d'étudiants qui doit faire face à la précarité. "On a fait une étude l'année dernière sur tous les étudiants qu'on a accueillis. On s'est rendu compte qu'il y avait 97% des étudiants qui vivaient sous le seuil de pauvreté, qu'il y en avait 8 sur 10 qui sautaient des repas ou qui réduisaient leur alimentation pour pouvoir tenir, qu'il y en avait 3 sur 4 qui avaient envisagé à un moment ou à un autre d'arrêter leurs études. Ce sont des chiffres qui dépassent la précarité alimentaire et qui doivent tous nous faire sursauter." déclare le directeur.

Une précarité accentuée à cause de la crise sanitaire

Tous ces chiffres et cette précarité sont notamment dus au coronavirus mais aussi à la baisse du pouvoir d'achat pour les étudiants, qui ont alors dû faire des choix. C'est le cas de Camille, qui nous a ouvert la porte de son appartement de 10 mètres carrés. Et le constat est sans appel quand on regarde à l'intérieur de son frigo : "Il n'y a pas grand chose. Des œufs, des fruits." déclare cette étudiante qui avoue ne plus faire certaines dépenses comme "la viande, plus de cinéma, plus de verres non plus."

Mais plus grave encore, Camille a dû renoncer à des soins, faute de moyens "Je sentais que j'avais une carie et je devais aller chez le dentiste, sauf que je n'avais pas assez sur mon compte pour pouvoir avancer l'argent en attendant qu'on me rembourse."

Cela fait donc éco à un chiffre avancé par La FAGE où 2 étudiants sur 5 ont renoncé à des soins depuis mars 2020. 4 étudiants sur 10, eux avouent de manière général, avoir des difficultés financières pour se soigner.