publié le 12/04/2021 à 11:40

Depuis plusieurs semaines, une quarantaine de bénévoles de l’association St Vincent de Paul organisent chaque semaine une grande distribution de produits alimentaires pour les étudiants.

Une chaîne de solidarité dont le dernier maillon, la distribution, se déroule dans l’église Saint-André au cœur de leur quartier de la Guillotière, dans cette épicerie, baptisée épi-free, au cœur d’un lieu sacré. Quand les cloches de Saint-André annoncent 17h, il y a déjà un moment que les portes sont grandes ouvertes dans ce quartier de la Guillotière, à Lyon. Les bénévoles s'activent dans l'église pour la transformer en épicerie solidaire. "On arrive tout juste dans l'église. Le premier point est un point d'accueil. Il y a toutes sortes de produits alimentaires ainsi que des produits d'hygiène", explique une bénévole.

"Je suis étudiante en Master de lettres modernes. J'avais deux euros pour vivre pour tout le mois, je vis sur mon découvert autorisé. Je me sens un peu mal de dépendre de ces initiatives qui me font super chaud au coeur", livre une étudiante.

Beaucoup d’initiatives alimentaires voient le jour un peu partout pour aider nos étudiants. Ici, c'est le prêtre de la paroisse qui a aussi voulu que l’épicerie ait lieu dans l’église pour que ce ne soit pas qu'une aide alimentaire et que tous ceux qui le veulent peuvent venir échanger. "Le fond de cette église me fait penser à la place du village qui rassemble tout le monde. Dans cette église il y a des chrétiens et d'autres, c'est le rassemblement qui me touche beaucoup".