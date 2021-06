Qu'est-ce que la Garantie Jeunes Universelle, destinée aux jeunes sans emploi ?

publié le 03/06/2021 à 09:34

Le gouvernement a décidé de venir en aide à la jeunesse et avance sur le concept de Garantie Jeunes Universelle. Dans Garantie Jeunes Universelle, le mot important, c'est "universelle" car l'idée est d'élargir un dispositif qui a fait ses preuves depuis quelques années, c'est-à-dire permettre aux moins de 26 ans en grande difficulté de s'insérer et de trouver un emploi.

Le gouvernement prévoit donc de dépenser 2 milliards par an pour soutenir environ 1 million de jeunes en leur donnant 500 euros par mois, pendant 18 mois, pour leur permettre de chercher un emploi sans avoir l'urgence financière à gérer. Cela ressemble au RSA Jeune, et, sincèrement, il y a sans doute une posture un peu idéologique au sein du gouvernement qui consiste à dire "Non au RSA jeunes" car c'est de l'assistanat mais "Oui à la Garantie Jeunes car c'est de l'accompagnement".

Ce qui est vrai, c'est que dans le dispositif de la "Garantie Jeune", il y a un coaching des jeunes par les missions locales, les Pôles emploi avec un conseiller qui suit chaque dossier, qui aide à rédiger un CV, qui propose des formations, qui positionne les jeunes sur des métiers où on recherche des profils non-diplômés. Car la Garantie Jeunes s'adresse à ceux qui ont moins de 26 ans, qui ne font pas d'études, qui n'ont pas de travail, pas de parents qui les aident... On les appelle des NEET ou des NeNeT, ni emploi/ni études.

Il y a quelques nuances avec le RSA. La Garantie Jeunes dure 18 mois - certains aimeraient qu'il n'y ait pas de date butoir. Le RSA, lui, est une allocation du même ordre qui s'adresse surtout aux plus de 25 ans (il y a quelques exceptions marginales) et il n'y a pas la même recherche d'insertion. Mais sincèrement, le débat sur l'assistanat est un peu idiot concernant des jeunes de moins de 26 ans : je n'en connais pas beaucoup qui rêvent à cet âge-là de toucher 500 euros d'indemnités. La plupart veulent s'insérer dans la vie active.

Après une année de Covid, ça n'est pas évident. Les jeunes ont sans aucun doute été les principales victimes de cette pandémie en matière d'insertion dans le monde du travail. Y compris les jeunes diplômés qui n'ont pas pu trouver de stages de fin d'étude ou qui ont été embauchés et n'ont pas vu un collègue depuis un an car ils étaient en télétravail.

On est sans doute au début des difficultés d'ailleurs pour eux car les entreprises vont sans doute ajuster leurs politiques de recrutement dans les prochains mois et vont d'abord préserver leurs salariés historiques avant d'aller recruter des jeunes. Donc l'accompagnement est essentiel pour guider les jeunes vers les nouveaux métiers et vers les emplois en tension.

Quand on regarde les chiffres sur le marché du travail, on constate que le taux d'emploi des 15/24 ans a chuté de 1,2% en 2020, c'est 4 fois plus que dans les autres tranches d'âge et vous n'avez que 28,5% de ces jeunes en activité. Alors c'est normal car beaucoup sont encore aux études mais on sent bien que la jeunesse a besoin d'être soutenue. On sent bien aussi que la campagne présidentielle est lancée et qu'Emmanuel Macron utilise une partie de l'argent du plan de relance pour mettre un pognon de dingue sur les moins de 26 ans.

100 millions. Selon l'Organisation Internationale du Travail, il manquera 100 millions d'emplois à temps plein à la fin de cette année dans le monde. La pandémie a réduit le marché du travail et surtout le temps de travail.

Le groupe a dû rappeler près de 6 millions de voitures (modèles 3 et modèle Y) car il y a un problème sur les freins. Mais, pour l'instant, il n'y a eu aucun accident selon Tesla à cause de ce défaut.