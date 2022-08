Pouvoir d'achat : 3 questions sur la prime exceptionnelle de rentrée

La prime exceptionnelle de rentrée "concernera ceux qui souffrent de l'augmentation des prix alimentaires, du carburant ou encore de l'énergie", a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, le 4 août dernier sur RTL. Ce dispositif est prévu par la loi "pouvoir d'achat" adoptée cet été par le Parlement.

Il s'agit d'un "gage de solidarité et de justice sociale pour les familles et pour celles et ceux qui sont fortement impactés par l'inflation", débloqué à "un moment-clé comme celui de la rentrée scolaire", a souligné le ministre Jean-Christophe Combe jeudi 18 août.

Cette prime exceptionnelle de rentrée n'a toutefois rien à voir avec l'allocation de rentrée scolaire (ARS), versée en deux temps en août et octroyée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de six à 18 ans.

Qui peut en bénéficier ?

Cette "aide exceptionnelle de solidarité" sera versée aux bénéficiaires des minima sociaux (comme le RSA, l'allocation aux adultes handicapés ou la prime d'activité), ainsi qu'aux étudiants boursiers, a précisé ce jeudi le ministère des Solidarités.

Initialement, seuls les travailleurs aux revenus modestes devaient être concernés mais la liste des bénéficiaires a finalement été élargie.

Combien vont-ils toucher ?

Ce coup de pouce de l'État concerne 10,8 millions de foyers. Chaque bénéficiaire touchera 100 euros avec 50 euros de plus par enfant à charge. L'aide sera donc versée par la Caisse d'allocations familiales (CAF), la Mutualité sociale agricole (MSA), la caisse de retraite ou le Crous.

Quand sera-t-elle versée ?

Ce jeudi 18 août, le gouvernement a annoncé que cette aide exceptionnelle de rentrée sera versée à partir du 15 septembre aux millions de foyers concernés.

De plus, une autre aide devrait voir le jour durant l'automne. "Pour les foyers ne bénéficiant pas des minima sociaux et percevant la prime d'activité (...) un versement exceptionnel et complémentaire est prévu d'ici l'automne", a ajouté le ministère. Ce coup de pouce, dont le montant sera précisé ultérieurement, s'ajoutera à l'augmentation de 4% de la prime d'activité au 1er juillet.

