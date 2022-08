ENQUÊTE RTL - Pouvoir d'achat : glaces, crêpes, pizza... Où l'addition est-elle la moins chère cet été ?

Toute l'année RTL suit de près l'évolution de votre pouvoir d'achat, d'abord avec le "panier RTL" ce qui a permis de voir que les prix des produits de base allaient à la hausse. Cette fois, le panier passe en mode grande vacances avec "l'addition RTL de l'été". Combien coûtent vos petits plaisirs de bord de plage ? Une boule de glace est-elle plus chère du côté de la Méditerranée ? Ou sur la côte Atlantique ? Les journalistes de la rédaction de RTL ont comparé pour vous.

On compare pour vous, le prix des boules de glace, de la crêpe au sucre, de la pizza Margherita, le café, l'eau pétillante et le 1/2 de bière ! Et si on constate assez peu de variation d'une addition à l'autre entre juillet et août, les prix des produits restent assez chers. Il y a des villes où c'est stable comme Paris, Gérardmer ou encore Bandol et d'autres dans lesquelles l'addition a un peu bougé ...

Paris et Arcachon les plus chères

Le prix moyen est de 46,36 €, mais avec un écart de prix assez impressionnant selon les régions, puisque l'addition va de 38 à presque 50 €. Arcachon et Paris plages restent les deux destinations les plus chères, avec 49 € en moyenne, Le Touquet et Bandol à 48 € et l'addition RTL de l'été la moins cher est à Gérardmer dans les Vosges pour un total de 38,50 €.

Au Touquet, il y a eu deux augmentations en à peine un mois : la crêpe au sucre est passée de 2,20 € à 2,50 €. Et la salade César passe de 17,50€ à 17,90 €. Les touristes du mois d'août paient donc plus cher que ceux du mois de juillet dans la station balnéaire du Pas-de-Calais. Bonne nouvelle à Arcachon, par exemple, les 2 boules de glace sont désormais à 4 Euros, c'était 80 centimes de plus le mois dernier.

Derrière l'augmentation des prix, l'inflation

L'inflation est la raison principale derrière cette addition de l'été de RTL. Gilles, un vacancier explique qu'avec l'inflation, il est plus difficile d'être insouciant sur les dépenses en vacances, "on surveille, on a plus tendance à faire attention à ce qu'on fait dans les dépenses alimentaires. On fait attention le midi à manger des sandwichs et profiter en soirée d'un petit resto. Chose qu'on aurait peut-être moins faite avant."

Mais Serge, un patron de restaurant explique que les prix pourraient encore augmenter : "Malheureusement, quand on a rouvert en février, on a refait des cartes neuves avec nos prix qu'on avait. On ne pensait pas que tous les produits allaient augmenter, dû à ce qui se passe. Tous les produits, le râpé, le jambon, la mozzarella, pratiquement tout a augmenté. On verra l'année prochaine. Si c'est toujours d'actualité, on augmentera un petit peu."

