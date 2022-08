Ce lundi 1er août marque l'entrée en vigueur de toute une série de mesures d'urgence "pour la protection du pouvoir d'achat", conformément aux promesses du projet de loi sur le pouvoir d'achat arrivé le 18 juillet dans l'Assemblée et ayant pour but d'atténuer les effets de l'inflation grandissante.

Parmi les mesures qui entrent en vigueur le 1er août, on retrouve notamment la revalorisation de 4% des prestations sociales et des pensions de retraite. Lorsque l'on parle d'une revalorisation de 4% des retraites, il s'agit d'une indexation qui concerne uniquement les retraites de base rappelle Capital. En effet, les retraites complémentaires sont gérées par les partenaires sociaux et donc pas par l'État.

Le RSA, la prime d’activité, les allocations familiales et l’allocation adulte handicapé (AAH) seront également revalorisés. Une mesure effective dès le 1er juillet 2022, de façon rétroactive. Par exemple une personne seule au RSA touchera un versement de 598,54 euros mensuels, contre 575,52 euros auparavant. L'aide personnalisée au logement (APL) va aussi être revalorisée, à hauteur de 3,5%. Cela concernera aussi les autres aides au logement versées par la Caisse des allocations familiales (ALF et ALS).

