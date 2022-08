Les infos de 18h - Pouvoir d'achat : une nouvelle hausse des prix attendue à la rentrée

La hausse des prix à la rentrée est redoutée. Le panier RTL a pointé du doigt ce matin, mercredi 17 août, de petites hausses dans certaines régions touristiques de France. Sans aucun doute, le panier de la rentrée sera plus onéreux avec notamment la montée des prix au rayon fruits et légumes.

Les prix ont d'ailleurs déjà augmenté depuis quelques mois. Par exemple, depuis octobre, les pommes ont augmenté de +6,7%, les carottes +22% et même les haricots verts en conserve ont subi une hausse de +13%. En plus de cela, les maraîchers et les arboriculteurs ont eu une mauvaise récolte cette année à cause de plusieurs intempéries climatiques qui ont impacté leur production.

En avril, un épisode de gel a impacté la production au moment où les vignes étaient en fleurs. En juin, un épisode de grêle a fragilisé les récoltes et depuis le printemps, un stress hydrique s'est installé conduisant à la sécheresse ce qui réduit fortement les rendements. Les professionnels enregistrent en moyenne un tiers de perte de leur production. Moins de production conduit donc à avoir des prix plus élevés.

L'association Famille rurale a constaté que les fruits et les légumes sont 11% plus chers qu'il y a un an. Cette tendance devrait durer car à la sécheresse s'ajoute la hausse des emballages papiers, plastiques et cartons ainsi que les coûts de transports.

À écouter également dans ce journal

