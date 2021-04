Pourquoi LG renonce à produire des smartphones

publié le 06/04/2021 à 09:37

LG, le géant sud-coréen décide de jeter l'éponge et d'arrêter la vente des smartphones. Et il n'est pas le premier à abandonner ce marché. Le cycle est court, l'obsolescence rapide dans ce monde des téléphones intelligents : 10 ans ! Un tour de piste et des géants qui ont disparu au fil du temps : Blackberry (indétrônable pionnier), Alcatel, et aujourd'hui LG qui avait étonné le monde entier avec son modèle "Chocolate".

Aujourd'hui, le monde du smartphone se divise en trois et il n'y a pas de médaille en chocolat. Samsung, le modèle le plus grand public, Apple, l'affinitaire et Huaweï, le low cost avec une escadrille de modèles chinois en embuscade - Xiaomi, OPPO, Vivo notamment. En 10 ans, on compte 4 chinois dans les 6 premiers fabricants de smartphones.

Les marques comme LG, Sony ou Motorola ont du mal à trouver leur place sur ce marché car le marché du smartphone ressemble à un entonnoir. Il y a une demande mondiale importante (même si elle s'est repliée de 1% l'an dernier en 2020 mais c'est une année particulière)... Aujourd'hui, vous avez 3 milliards et demi d'habitants qui ont un téléphone intelligent (un smartphone), c'est quasiment 1 humain sur 2.

En France, les trois quarts de la population ont un téléphone de ce genre : on a un smartphone dans sa poche et un ordinateur, c'est le même niveau. Et le public se partage ensuite entre ceux qui ont les moyens de payer ce type d'appareil très cher - les pays développés qui iront vers Apple pour son image, c'est un peu un téléphone communautaire ou vers Samsung qui propose l'ensemble des prestations sans être Apple. Et puis, de l'autre côté, vous avez les appareils à bas coût pour les pays émergents ou pour les catégories moins aisées.



Et il n'y a pas d'espace entre ces deux extrêmes. Pour LG, la division smartphone représente moins de 10% du chiffre d'affaires mais accumule 4 milliards de dollars de pertes depuis 5 ans... De très grosses pertes pour une part de marché qui atteint à peine 2%. La guerre se situe entre Samsung et Huaweï pour la première place du podium.

Il y a des chances pour que les Chinois prennent le dessus à terme car il y a une démographie qui est portée par les pays émergents. Et parce que le smartphone est devenu un bien de première nécessité. Il y a de plus en plus de services, de consommation de vidéo et de contenu et de sites de commerce qui passent par le smartphone.

LG ne quitte pas totalement le monde des télécoms pour autant. Il faut maîtriser le hardware, les logiciels et les semi-conducteurs... toute la chaîne de fabrication pour pouvoir jouer sur les coûts et sur la rentabilité du téléphone. Les Chinois sont en train de le comprendre. Samsung et Apple ont tout intégré depuis longtemps.

Pour les conglomérats comme LG ou Sony, l'étape d'après, ce sont les objets connectés et la voiture autonome. C'est là-dessus qu'ils vont mettre leurs investissements. C'est amusant de voir, d'ailleurs, que les grands constructeurs automobiles préfèrent aller désormais au CES de Las Vegas, le rendez-vous des nouvelles technologies plutôt qu'à Détroit, la patrie de la voiture.

Le patron d'Apple Tim Cook déclare aujourd'hui dans le New York Times qu'il s'intéresse à la voiture autonome en disant qu'une voiture autonome, "c'est un robot". La voiture est un robot et le smartphone est en train de devenir une voiture.

