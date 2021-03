publié le 17/03/2021 à 15:00

Rendre les meilleures technologies accessibles au plus grand nombre : telle est la promesse de la gamme Galaxy A de Samsung, dont les différents modèles figurent parmi les smartphones les mieux vendus en France ces derniers mois. Moins sophistiqués que les appareils premium des séries Galaxy S et Galaxy Note, les Galaxy A visent le bon rapport qualité-prix sur les segments d'entrée et de milieu de gamme : une batterie endurante à moins de 150 euros, un quadruple appareil photo et la charge rapide sous les 200 euros, la 5G sous les 350 euros...

Désireux de maintenir ses positions, face aux assauts des marques chinoises comme Xiaomi, Oppo et Realme qui ont cassé les prix dans le milieu de gamme ces derniers mois, Samsung a dévoilé ce mercredi 17 mars les deux nouveaux représentants de la famille, les Galaxy A52 et A72, qui ambitionnent de proposer une expérience proche de celle du Galaxy S20, à des tarifs beaucoup plus compétitifs : 379 euros pour le Galaxy A52 et 479 euros pour le A72. Une version 5G du Galaxy A52 est disponible au prix de 479 euros.

Les trois modèles sont identiques sur le plan du design. Ils arborent un dos en plastic à effet mat moins sensible aux traces de doigts. L'appareil photo est maintenant logé dans un module mieux intégré à l'ensemble au dos et l'écran à l'avant est renforcé par un verre Gorilla Glass 5 plus résistant aux aléas du quotidien. Autre nouveauté par rapport à la génération précédente : les trois modèles sont certifiés IP67 et peuvent résister à la pluie et aux accidents dans l'eau.

Le Galaxy A52 et le Galaxy A72 arborent un effet mat moins perméable aux traces de doigts Crédit : RTL

Des smartphones polyvalents

Plus compact, le Galaxy A52 dispose d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces, rafraîchi à 90 Hz, quand le A72 bénéficie d'une dalle de 6,7 pouces. La version 5G du Galaxy A52 a droit à un écran 120 Hz censé offrir un défilement plus fluide des animations et des pages web, mais la différence est peu visible à l'oeil nu. Les trois modèles promettent une luminosité à toute épreuve, avec un pic à 800 nits, et plus de confort pour les yeux grâce à un filtre anti-lumière bleue.

La partie photo est assurée par un quadruple capteur. On retrouve un objectif principal de 64 Mpx, désormais doté d'une stabilisation optique en photo et en vidéo, secondé par un ultra grand-angle 12 Mpx et une lentille macro de 5 Mpx. L'appareil capture des photos de 12 Mpx par défaut qui combinent plusieurs pixels en un pour sublimer les données mais il est possible d'opter pour une résolution 64 Mpx plus propice à l'impression ou au zoom dans l'image.

Le Galaxy A52 embarque aussi un capteur de profondeur de 5 Mpx pour le mode portrait. De son côté, le Galaxy A72 complète cette configuration par un téléobjectif 8 Mpx capable de zoomer trois fois dans l'image sans perte de qualité.

Le Galaxy A52 et le Galaxy A72 embarquent un quadruple appareil photo polyvalent Crédit : RTL

Des mises à jour de sécurité pendant 5 ans

À l'intérieur, les Galaxy A52 sont propulsés par une puce Snapdragon 720G de milieu de gamme avec 128 Go d'espace de stockage et 6 Go de mémoire vive, quand le Galaxy A72 embarque une version 750G un peu plus puissante. Samsung promet que les trois modèles sont assez véloce pour faire tourner toutes les applications et en veut pour preuve leur compatibilité avec le service de jeu en ligne Xbox Game Pass.

Samsung promet jusqu'à deux jours d'autonomie grâce à un système d'analyse de la consommation d'énergie intelligent qui optimise les ressources de la batterie des appareils (4500 mAh pour le A52 et 5000 mAh pour le A72). Les trois modèles sont compatibles avec la charge rapide 25W mais sont livrés avec un chargeur 15W qui permet de gagner 50% d'énergie en 35 minutes. La marque annonce aussi des mises à jour de sécurité garanties pendant 5 ans.

Ces trois smartphones font face à une forte concurrence : on trouve dans leur segment de prix, voire à des tarifs inférieurs, des modèles comme l'iPhone SE 2020, le Pixel 4A, le OnePlus Nord, le Xiaomi Mi 10, le Oppo Find X3 Lite et la gamme Realme X, qui ont tous de bons arguments à faire valoir dans leur domaine également. En marge de ce lancement, Samsung a fait savoir par ailleurs que le Galaxy Note ne devrait pas avoir de nouvelle déclinaison cette année en raison de la forte tension qui règne sur le marché des semi-conducteurs électroniques ces derniers temps.