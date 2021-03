publié le 03/03/2021 à 06:12

Un écran plus fluide cet automne, la disparition de l’encoche l’année prochaine et un premier iPhone pliable en 2023. Voilà comment devrait se dessiner l’avenir de l’iPhone selon les prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Connu pour être l’un des spécialistes les plus fiables de la marque technologique américaine, l’expert de TF Securites a livré ses derniers pronostics dans une note de recherche publiée le 1er mars par MacRumors.

Selon lui, la gamme de l’iPhone 13 devrait s’articuler autour des quatre mêmes modèles que l’iPhone 12, avec une version mini, une version Pro et une version Pro Max en plus de l’iPhone classique. Apple n’aurait donc pas prévu de renoncer à son iPhone compact malgré des ventes en deçà de ses espérances, selon la banque JP Morgan.

Un écran 120 Hz et une encoche réduite pour l'iPhone 13

Ces quatre modèles devraient tous bénéficier d’un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable pouvant aller jusqu’à 120 images par seconde.

Cette fonctionnalité, gage d’une meilleure fluidité pour les animations de l’interface et les films défilant à l’écran, a déjà été évoquée par d’autres sources dernièrement. Apple s’alignerait ici sur l’offre des meilleurs smartphones Android du marché. L’écran de l’iPhone 13 devrait aussi avoir droit à une encoche plus petite.

La future gamme devrait toujours disposer d’un connecteur Lightning, la prise propriétaire d’Apple, alors que des rapports évoquent avec de plus en plus d’insistance le passage à la technologie MagSafe et qu’une initiative européenne pousse toujours pour imposer le chargeur USB-C à tous les fabricants sur le continent.

L'iPhone 14 abandonnerait l'encoche pour un poinçon

Ming-Chi Kuo table sur des changements plus conséquents en 2022. Apple pourrait abandonner la fameuse encoche qui barre la partie supérieure de l'écran de son smartphone et abrite le système Face ID et la caméra frontale depuis l'iPhone X au profit d'une caméra logée plus discrètement dans un trou poinçonné, comme le proposent déjà la plupart des smartphones Android.

L'analyste n'est pas en mesure d'affirmer si cette nouveauté concernera seulement les versions Pro ou toute la gamme. Mais il anticipe le lancement d'un iPhone SE compatible 5G qui conserverait le châssis de l'iPhone 8.

Une caméra sous l'écran de l'iPhone 15 et une version pliable ?

Beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici là mais Ming-Chi Kuo croit savoir qu'Apple projette de sortir un iPhone avec une caméra cachée directement sous l'écran en 2023. Les chinois ZTE, Oppo et Xiaomi ont présenté de premiers prototypes fin 2020 mais la technologie est encore loin d'être mature et les premiers modèles commerciaux ne verront pas le jour tout de suite.



Autre piste évoquée pour 2023 par Ming-Chi Kuo, Apple pourrait s'aventurer sur le terrain des smartphones pliables avec un modèle doté d'un écran compris entre 7,5 et 8 pouces proche des dimensions de l'iPad Mini. Là encore, l'entreprise devra résoudre les défis posés par cette technologie émergente (la fragilité, la pliure et le prix) que ses concurrents Samsung, Huawei et Oppo n'ont pas réussi à dompter pour le moment.