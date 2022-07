ARNAQUE - Phishing : comment me faire rembourser ?

ARNAQUE - Phishing : comment me faire rembourser ?

Malheur, vous découvrez en examinant vos comptes que des sommes ont été débitées à votre insu. Prévenez immédiatement votre agence par téléphone ou par courriel ou via votre espace personnel. Il faut alors lui demander d’appliquer la procédure de "recall". De telles arnaques peuvent nous arriver à tous. Votre banque est-elle pour autant obligée de rembourser l'intégralité du préjudice ? Théoriquement, elle est responsable de votre argent, et doit donc vous rembourser immédiatement. Mais si elle ne le fait pas, que faire ?

Le vol à l'arraché est lui-aussi extrêmement fréquent et peut être particulièrement traumatisant pour une victime, puisqu'à la différence du vol à la tire, il est souvent réalisé avec violence et rapidité. C'est un vol au cours duquel la victime se voit arracher un objet de valeur comme son sac à main, son téléphone portable, un bijou de famille, une montre, etc...Comment s'en prémunir ? Comment réagir ?

Une usurpation d'identité est une utilisation de données personnelles propres à vous identifier sans votre accord. Une fois volées, ces informations peuvent servir aux usurpateurs pour réaliser des opérations financières ou commettre des actes répréhensibles en votre nom. Elle est sanctionnée par l'article 226-4-1 du Code pénal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'au moins 15.000 € d'amende.

