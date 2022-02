Usurpation d’identité : que faire si j’en suis victime ?

Une usurpation d'identité est une utilisation de données personnelles propres à vous identifier sans votre accord. Une fois volées, ces informations peuvent servir aux usurpateurs pour réaliser des opérations financières ou commettre des actes répréhensibles en votre nom. Elle est sanctionnée par l'article 226-4-1 du Code pénal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'au moins 15.000 € d'amende.

La plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr peut vous aider à identifier un organisme et vous accompagner dans vos démarches. En cas d'usurpation d'identité ou de perte de documents d'identité, il faut agir très vite et ne pas laisser la situation s'installer, car les conséquences peuvent être gravissimes. Il faut donc aussitôt déposer plainte contre X.

Si une souscription de crédit a été réalisée en votre nom, ou si des avis de contravention sont reçus indûment, la copie de la plainte devra être adressée à chacun de vos organismes bancaires ou des administrations. Un fichier officiel des personnes dont l'identité a été usurpée a été créé par la police nationale et est accessible par les forces de l'ordre.

