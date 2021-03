publié le 04/03/2021 à 11:33

Benjamin, en janvier 2019, avec sa femme, devient propriétaire d’un terrain constructible dans un lotissement. L'aménageur avait pour mission de viabiliser le terrain, et de bâtir un muret destiné à accueillir les coffrets électriques et la boîte aux lettres.

Un géomètre est appelé pour borner le terrain. Mais c'est là que les problèmes commencent : le muret n’est pas aligné au bornage. Il est donc détruit, courant 2020, après de longues discussions. Mais aujourd’hui, le nouveau n’a toujours pas été construit. Sans le muret, le coffret électrique est laissé dans un trou, qui se remplit d’eau…

Entretemps, une autre entreprise vient construire la place de parking de Benjamin, là encore surélevée par rapport au réseau en place. Les coûts pour rehausser le compteur au niveau de la place de parking montent à 3.000 euros.

Benjamin risque l'électrocution tous les jours

L'aménageur, lui, ne souhaite pas prendre en charge les travaux. En attendant, avec un compteur près de l'eau, Benjamin risque l’électrocution tous les jours. Aujourd'hui, lui et sa femme vivent dans un stress permanent, voyant le coffret électrique tomber petit à petit dans l’eau.

De plus, le couple ne peut pas commencer à clôturer son allée, qui elle, n’est plus au même niveau que la route. Benjamin et sa femme comptent sur Julien Courbet pour que le coffret EDF soit rehaussé et que le muret soit construit pour ne plus risquer l’électrocution !

