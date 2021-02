Véhicule : un professionnel lui vend une épave et refuse de le rembourser

publié le 26/02/2021 à 11:30

Zhair, en début d’année 2021, décide de changer de véhicule et fait le tour des annonces sur un les sites dédiés. Il prend contact avec un garagiste qui lui propose une reprise de voiture. Au début du mois, Zhair échange son véhicule et rajoute 2.000 euros, pour une Volkswagen Golf 5.

Une fois la facture payée, Zhair part du garage. Mais après quelques kilomètres, il ne peut plus passer les vitesses. Il retourne alors voir le professionnel, à pied, pour le prévenir de l’état de la voiture. Mais il reçoit comme seule réponse : "je ne te rembourserai pas !".

Le lendemain, Zhair réalise un contrôle technique volontaire. Et ce n’est pas un ou deux problèmes qui sont signalés, mais bien 10 défauts majeurs ! Il envoie aussitôt deux courriers recommandés pour réclamer l’annulation de la vente. Des courriers restés sans réponse...

Un cas qui ne serait pas isolé

En faisant une petite enquête sur le réseau social Facebook, Zhair remarque qu'il n'est pas un cas isolé. Après une publication sur un groupe local, de nombreuses personnes, elles aussi, s’élèvent contre le garagiste concerné.

En attendant, Zhair possède une véritable épave, totalement inapte à la circulation. Il n’a toujours pas de véhicule en état et ne peut donc pas aller travailler. Il est intérimaire et n’a pas les moyens d’acheter un autre véhicule. Il compte sur Julien Courbet et toute l'équipe de Ça peut vous arriver pour que les 2.000 euros soient remboursés.



