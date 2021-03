publié le 01/03/2021 à 13:12

Depuis 25 ans, Stéphanie vit dans un duplex en rez-de-jardin. Pendant de longues années, elle y coulait plutôt des jours heureux. Mais, tout bascule en avril 2019, quand la Mairie de sa commune engage une réfection des canalisations des eaux usées sur la chaussée de son avenue. Quelques jours après le début des travaux, de fortes pluies s’abattent sur la région et tout son rez-de-chaussée se retrouve inondé.

Dès le lendemain, les services techniques de la Ville viennent constater. Stéphanie espère vite être indemnisée et tourner la page. Seulement, il n’en n’est rien. Résultat, à la première grosse averse, elle est de nouveau inondée. Et c’est désormais le cas lors de chaque pluie diluvienne.

En juin 2020, après une multitude d’appels et de mails, le Maire prend enfin en charge le dossier avec la Communauté d’Agglomération. S’ensuivent des recherches de fuite et expertises. Aux dernières nouvelles, le 2 novembre 2020, des malfaçons pendant les travaux auraient été détectées.

Sa maison se dégrade à chaque inondation

Un ingénieur en eaux pluviales promet alors à Stéphanie un chiffrage. Malheureusement, depuis, elle n'a plus de nouvelles et plus personne ne répond à ses relances. À chaque inondation, l’état de sa maison se dégrade encore davantage. Stéphanie vit dans une telle peur qu'elle surélève ses meubles sur des briques.

De plus, son appartement dégage désormais de fortes odeurs d’humidité. Elle compte sur l'aide de Julien Courbet et toute son équipe pour que les Collectivités territoriales accélèrent la cadence pour réparer les malfaçons sur la voirie et qu’elles prennent en charge les travaux de réfection chez elle.