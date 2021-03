publié le 03/03/2021 à 11:30

Jacqueline et son mari sont retraités. Pour profiter pleinement de leurs vieux jours, ils décident en 2017 de réaliser une grande et belle terrasse, en résine, de 70 mètres carrés à l’arrière de leur maison. Pour cet ouvrage d’envergure, ils engagent une société spécialisée de la région. Ils règlent la coquette somme de 15.000 euros.

Dans un premier temps, le couple est plutôt satisfait du résultat final. Mais, six mois plus tard, il déchante. De nombreux trous apparaissent. L’entreprise revient bien sur place pour les boucher. Mais le résultat se révèle catastrophique. Non seulement le mélange de couleurs provoque des tâches disgracieuses, mais surtout, des fissures et de nouveaux trous se forment. Pire, avec le temps, la résine, elle-même, s’effrite !

En 2019, les dirigeants de l’entreprise finissent par venir constater les dégâts. À ce moment-là, ils prévoient d’intervenir au printemps 2020. Malheureusement, le confinement bouleverse leurs plans. Et, depuis, on ne fait que balader Jacqueline et son mari. Ensemble, ils comptent sur Julien Courbet et son équipe pour que l’entreprise vienne reprendre les travaux dans les règles de l’art dès que les températures le permettent.