publié le 08/12/2020

Max, fin novembre, constate sur votre son compte bancaire que sa facture annuelle de régularisation d’électricité a été prélevée non pas une fois, mais deux fois. Cela représente deux fois 248 euros : la somme, en soi, n’est pas énorme, mais elle vous a été retirée quelques jours avant la fin du mois, mettant Max sérieusement dans le rouge.

À cause de cette erreur, il n'a plus de quoi nourrir sa famille pour les derniers jours de novembre. Mais il n'est surtout pas le seul dans cette situation ! Après des dizaines de mails sans réponses et des heures à tenter de joindre le service client de son fournisseur, un conseiller a avoué à Max qu’il était saturé d’appels, car le dysfonctionnement concernerait 5.000 personnes !

Au début, on lui promet un remboursement rapide sur son compte bancaire. Aujourd’hui, le discours a changé : on lui dit que l’on retirera la somme qu'on lui doit de les prochaines factures. Max n'est pas d’accord : à deux semaines de Noël, ces 248 euros vous sont plus que nécessaires. Il a contacté Julien Courbet pour que le remboursement arrive au plus vite.



