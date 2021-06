publié le 01/06/2021 à 08:47

On n'a pas fini de parler du fameux compteur Linky, ce boîtier vert qui relève votre consommation d'électricité à distance et qui équipe plus de 30 millions de foyers en France. Depuis son déploiement en 2015 il suscite de nombreuses interrogations. On a notamment dit qu'il pouvait envoyer des ondes nocives, ce qui a été démenti. Ce mardi 1er juin, on apprend que son installation a coûté plus cher que prévu au point qu'Enedis pourrait demander aux consommateurs de payer la facture alors que les autorités avaient toujours affirmé que ce serait gratuit.

Ce petit boitier vert coûte 130 euros. Pour le rembourser, Enedis a fait un crédit qu'il va commencer à rembourser l'année prochaine. Mais il y a dix ans avec le ministre de l'Énergie de l'époque, Éric Besson, Enedis affirmait que cela ne coûterait rien au consommateur et que cela serait totalement compensé vu que personne ne viendrait nous rendre visite chez nous pour relever le compteur. De plus, nous devions également faire des économies en voyant notre consommation en temps réel.

Dans les faits, les gains de productivité d'Enedis ne sont pas au rendez-vous. En plus le coût du tarif règlementé de l'électricité a bondi de 55% en 10 ans. La promesse de faire des économies n'est pas tenue, donc ce sera sûrement à nous de payer dès l'année prochaine, avec une taxe plus élevée sur la facture pour l'entretien du réseau. Cela pourrait représenter une hausse de 15 euros par an, pendant 10 ans, car il faut aussi payer les intérêts d'emprunt.

