Gaz, chômage partiel, trêve hivernale... Ce qui change au 1er juin

publié le 31/05/2021 à 11:02

Comme à chaque début de mois, plusieurs changements sont attendus à compter du mardi 1er juin, tels que l'évolution du chômage, la hausse des prix du gaz mais aussi la fin de la trêve hivernale. Cette dernière, habituellement actée au 1er avril, avait été prolongée de deux mois cette année à cause de la crise sanitaire. Elle prend fin dès ce mardi, ce qui veut dire que les locataires peuvent à nouveau être expulsés, ce qui inquiète fortement les associations.

Le déconfinement progresse et les aides exceptionnelles de l'État vont commencer à se faire de plus en plus rares. C'est notamment le cas pour le chômage partiel. Les bénéficiaires, qui touchaient jusqu'ici 70% de leur salaire brut (72% de leur salaire net), ne bénéficieront plus que de 60% de leur salaire brut (84% de leur salaire net), à partir de mardi. Toutefois, les professionnels des secteurs protégés comme l'hôtellerie, le tourisme ou encore l'évènementiel ne sont pas concernés par ce changement.

Le début du mois de juin est également marqué par une nouvelle hausse des prix du gaz. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) explique dans un communiqué que cette augmentation dépend de l'utilisation du gaz : "Cette hausse est de 1,2 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,6 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 4,6 % pour les foyers qui se chauffent au gaz".